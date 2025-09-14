Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte tarım ve hayvancılık destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında tarım ve hayvancılık destek paketlerini Resmî Gazete’de yayımladı.

ZİRAİ DON DESTEK PAKETLERİ 2025

Karar kapsamında, zirai don nedeniyle Şubat, Mart ve Nisan aylarında ürünleri zarar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. 65 ilde 16 farklı ürün için uygulanacak desteklerden, tarım sigortası yaptırmamış veya don teminatı bulunmayan çiftçiler yararlanabilecek.

Destekten yararlanacaklar: Tarım sigortası yaptırmamış veya don teminatı bulunmayan çiftçiler.

Başvurular: İl/ilçe müdürlükleri tarafından hasar tespit edilen çiftçiler.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ 2025

Bitkisel üretim destekleri 2026 yılı için de güncellendi. Dekar başına destek tutarı %27 artırılarak 310 TL’ye yükseltildi. Genç ve kadın çiftçilere kapalı ortam bitkisel üretim için ilave destek sağlanacak. Mısır (dane) üretimi bir üst kategoriye alınırken, yulaf, çavdar ve tritikale gibi ürünlerde dane üretimi de destek kapsamına eklendi. Ayrıca organik tarım ve biyolojik mücadele desteklerinde artışlar yapıldı.

2026 üretim yılı için destek katsayısı %27 artırıldı. Dekar başına 310 TL.

Kapalı ortam üretim yapan genç ve kadın çiftçilere ilave destek.

Mısır (dane) üretimi 1. kategoriden 2. kategoriye yükseltildi.

Yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerinde dane üretimi destek kapsamına alındı.

Sertifikalı tohum kullanımında destek artırıldı.

Yerli soya tohumları kullanılırsa ek destek sağlanacak.

Organik tarımda ilk derece üretici örgüt üyelerine %25 ilave destek.

Katı organik-organomineral desteği artırıldı.

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği birim fiyatı %21 artırıldı.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği %17,5 artışla 345.450 TL.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ 2025

Hayvancılık desteklerinde de önemli artışlar bulunuyor. Büyükbaş hayvancılıkta buzağı başına 1.400 TL, malaklara 2.800 TL, küçükbaşta kuzu/oğlak desteği 300 TL olarak belirlendi. Arıcılık, ipek böceği ve tiftik üretimi destekleri de yükseltildi. Yeni uygulamalar arasında hayvan tanımlama araçları ve bazı aşı bedelleri de destek kapsamına alındı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine ek destekler sağlanacak.

Büyükbaş: Buzağı başına 1.400 TL (%40 artış), malak başına 2.800 TL (%180 artış).

Küçükbaş: Kuzu/oğlak başına 300 TL (%50 artış).

Çoban desteği: 150 baş üzerinden 81.000 TL.

Arıcılık desteği: Üretici örgütü üyelerine 140 TL/kovan, üye olmayanlara 100 TL/kovan.

İpek böceği: 1.100 TL/kg (%10 artış).

Tiftik üretimi: 160 TL/kg (%100 artış).

Hayvan tanımlama araçları ve bazı aşı bedelleri destek kapsamına alındı.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde müsilajdan etkilenen balıkçı gemilerine ek destek.

Su ürünleri ve hayvan gen kaynakları destekleri artırıldı.

Bakanlık, tüm üreticilere yönelik destekleri artırarak tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecek.