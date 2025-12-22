AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef aldığı iddia edilen sözleri hakkında açıklama yaptı. Ensarioğlu, "Açıklamalarım, parti politikalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında kimsenin çelişkili irade ortaya koyamayacağı ve AK Parti'de böyle bir şeyin mümkün olamayacağını kesin cümlelerle hatırlatmak adınaydı. Sayın Dışişleri Bakanı'nın özelde şahsına yönelik değildi" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, bir yayın kuruluşuna verdiği mülakatta sözlerine açıklık getirdi.

Ensarioğlu, "Bizim Başkanlık Sistemi'nde politika belirleyici olan irade Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı iradesine aksi tavır sergileyen ya görevi bırakır ya görevden alınır. Ülkenin böyle önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı iradesinin üstünde bir irade olmaz. Bunun karşısında da bir irade ortaya konulamaz. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın açıklamalarında bir takım sertlikler, Suriye politikasına yönelik bir takım belki dönemin ruhunu tam olarak yansıtmayan ifadeler kullanıldığını söylemek mümkündür. Kendi açımdan bunu söylüyorum. Neticede nihai sözü Cumhurbaşkanı söyler." demişti.

"FİDAN'IN ŞAHSINA YÖNELİK DEĞİLDİ"

Konunun gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Ensarioğlu, mülakatta, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmenin sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın politikalarında çelişkiler olmayacağını söylediğini belirtti.

Galip Ensarioğlu

Ensarioğlu, şöyle devam etti: "Sözlerimin sonunda partimizin ve hükümetimizin politikalarını belirleyen iradenin Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olduğunu, 'Buna karşı bir irade ortaya koyanın ya görevi bırakması gerekir ya da görevden alınır.' şeklindeki ifademin amacı ve maksadı gayet net olduğu halde üç gündür, bağlamı ve maksadı dışında, bazı art niyetli çevrelerin çeşitli sosyal medya mecralarında çarpıtarak yorumladıklarını üzüntüyle müşahede ettim. Benim düşünce ve açıklamalarım açık ve nettir. Söz konusu açıklamalarım, parti politikalarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında, kimsenin çelişkili irade ortaya koyamayacağı ve AK Parti'de böyle bir şeyin mümkün olamayacağını kesin cümlelerle hatırlatmak adınaydı. Sayın Dışişleri Bakanı'nın özelde şahsına yönelik değildi."

