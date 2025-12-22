Avustralya’nın Sydney kentindeki Bondi Plajı’na saldırı düzenleyen ve 15 kişiyi öldüren 50 yaşındaki Sajid Akram, olay yerinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Oğlu ve iddia edilen suç ortağı 24 yaşındaki Naveed Akram ise komadan çıktıktan sonra cinayet dahil 59 farklı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Baba Akram’ın net fotoğrafı ve geçmişine dair bilgiler ilk kez yayınlandı. Saldırganlardan toplanan belgeler arasında, DAEŞ bayrakları ve propaganda videosu bulunması nedeniyle, saldırının terör bağlantısı hala araştırılıyor.

14 Aralık tarihinde Bondi Plajı'nda dehşet saçan terörist Sajid Akram’ın ilk net fotoğrafı yayınlanırken, saldırganın Hindistan'a yaptığı seyahatlerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Hanuka kutlamasına ateş açarak 15 kişiyi öldüren ve 40 kişiyi yaralayan 50 yaşındaki Sajid Akram, olay yerinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

İddia edilen suç ortağı, oğlu 24 yaşındaki Naveed Akram ise çatışmada ağır yaralandı, ancak geçen Çarşamba günü komadan uyandıktan sonra aralarında 15 cinayet suçlamasının da bulunduğu 59 farklı suçtan yargılanmaya başlandı.

Avustralya saldırısında yeni gelişme: Saldırgan babanın fotoğrafı ve geçmişine ait detaylar ortaya çıktı

SALDIRGAN BABANIN KİMLİĞİNE AİT DETAYLAR

Hint Polisi'ne göre Sajid Akram, ülkenin güneyinde bir teknoloji şehri olan Haydarabad'da doğmuştu ve burada Ticaret lisans derecesini tamamladı.

Akram, 1998'de öğrenci vizesiyle Avustralya'ya göç etti ve üç yıl sonra Naveed'in annesi Venera ile evlenmesinin ardından eş vizesine geçti. Yerel yetkililerin açıklamasına göre Akram, taşındıktan sonra aile ve mülk işleri nedeniyle altı kez memleketine geri döndü. Ancak Hint Polisi, Akram'ın babasının 2017'deki ölümü için ülkeye seyahat etmediğini belirtti. Akram'ın bilinen son ziyareti 2022'de yaptığı iki haftalık bir seyahatti. Hindistan'daki akrabaları, son 27 yıldır kendisiyle sınırlı temasları olduğunu ve aşırı inançlarından haberdar olmadıklarını yetkililere bildirdi.

DAEŞ BAĞLANTISI İDDİALARI VE FİLİPİNLER ZİYARETİ

Baba ve oğulun Bondi'ye gitmek için kullandıkları arabanın içinde iki adet DAEŞ bayrağı bulunduğu iddia edildi. Ayrıca, polisin çiftin saldırı öncesinde kiraladığı Campsie apartman dairesinde DAEŞ propagandası tarzında bir video bulduğu da öne sürüldü.

Hint Polisi, "Aile üyeleri, Sajid’in radikal zihniyetinden veya faaliyetlerinden ya da radikalleşmesine yol açan koşullardan haberdar olmadıklarını dile getirdiler" açıklamasını yaptı ve Akram’ın radikalleşmesine yol açan faktörlerin Hindistan veya Telangana'daki herhangi bir yerel etkiyle bağlantılı görünmediğini ifade etti.

Hint makamları, ayrıca olayı soruşturan Avustralyalı yetkililerle temas halinde olduklarını bildirdi.

Avustralyalı yetkililer ayrıca baba ve oğulun iddia edilen terör saldırısından önce Filipinler'e yaptıkları bir seyahati de inceliyor. Filipinler göçmenlik yetkilileri, çiftin 1 Kasım'da Güneydoğu Asya ülkesine seyahat ettiğini doğruladı. Bilinen son varış noktaları, uzun süredir DAEŞ faaliyetiyle ilişkilendirilen, güneydeki Mindanao adasında popüler bir turistik şehir olan Davao olarak listelendi.

Avustralyalı yetkililer, baba ve oğulun 28 Kasım'da Manila üzerinden Sydney'e dönmeden önce bir askeri eğitim programına katılıp katılmadığını araştırıyordu. Ancak Filipin makamları, bölgenin DAEŞ eğitim merkezi olduğu iddialarını reddetti ve çiftin seyahatleri sırasında askeri tatbikatlara katıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

AVUSTRALYA’DA SİLAH REFORMU ÇAĞRILARI

Katliam, Sajid'in ruhsatlı bir ateşli silah sahibi olduğunun ortaya çıkmasının ardından acil silah reformu çağrılarına yol açtı. Başbakan Anthony Albanese daha sıkı kısıtlamalar için baskı yapma sözü verdi. Polis, olay yerinde dört silah bulunduğunu, ayrıca mülk aramalarında yine yasal olarak sahip olunan iki silahın daha ele geçirildiğini iddia etti.

Naveed Akram hakkındaki suçlamalar arasında 15 cinayet, 40 yaralama, bir terör eylemi gerçekleştirme ve bir de kamuya açık alanda ateşli silah kullanma sayımı bulunuyor. Ayrıca, yasaklanmış bir terör sembolünü alenen sergileme ve zarar verme niyetiyle bir binanın içine veya yakınına patlayıcı yerleştirme suçlamalarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Diğer taraftan, Naveed'in davası öğleden sonra mahkemede görüldü. Kefalet başvurusunda bulunmayan Naveed, bir sonraki mahkeme duruşmasına gelecek yıl 8 Nisan'da çıkacak.

