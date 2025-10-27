Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fed sınırlı veriyle karar verecek! Kritik faiz kararı bu hafta açıklanacak

Fed sınırlı veriyle karar verecek! Kritik faiz kararı bu hafta açıklanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fed sınırlı veriyle karar verecek! Kritik faiz kararı bu hafta açıklanacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de federal hükümetin bir aya yakın süredir kapalı olması, ABD Merkez Bankasını (Fed), bu hafta yapacağı para politikası toplantısında bazı kritik verilerden mahrum bırakırken, Fed’in belirsizliğe rağmen faiz indirimine devam etmesi bekleniyor.

Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), haftalık işsizlik maaşı başvurularına dair verilerin yanı sıra 3 Ekim’de yayımlanması öngörülen tarım dışı istihdam raporunu da açıklayamadı. Enflasyon verilerinden de sorumlu olan BLS, geçen hafta için planlanan Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklamayı pas geçerken, tüketici enflasyonu verilerini gecikmeli olarak yayımladı. Buna göre ABD’de TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

VERİ AKIŞI KRİTİK OLACAK

Sınırlı veri akışının Fed’in 28-29 Ekim’de gerçekleştireceği para politikası toplantısında karar sürecini belirsizlik içinde bıraktığına işaret eden analistler, Fed’in ‘veri karanlığında’ muhtemelen temkinli duruşunu sürdüreceğini kaydediyor.

Analistler, piyasalarda politika faizinin oranının 25 baz puan indirilerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekilmesinin beklendiğini belirterek, kapanmanın daha da uzaması durumunda aralık ayında yapılacak toplantı öncesi veri akışının daha da kritik olacağını vurguluyor.

