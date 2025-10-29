Gebze'de çöken bina nerede? Enkaz altında kalanların kimlikleri belli oldu

Gebze'de çöken bina nerede sorgulanıyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNA NEREDE?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde yer alan ve zemin katında eczane bulunan 7 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Saat 07.00 civarında meydana gelen olayın ardından çevrede büyük bir panik yaşanırken, bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA ENKAZ ALTINDA KALANLARIN KİMLİKLERİ

Gebze'de çöken binada oturanların Bilir ailesi olduğu belirlendi. Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir Bilir’in binada bulundukları tespit edildi.

Ailenin yaklaşık iki yıl önce bu binaya kiracı olarak taşındığı öğrenildi. Binanın mülk sahibi Aysel Aslan’ın olay sırasında köyde bulunması nedeniyle kurtulduğu açıklandı. Olay yerinde bulunan aile yakınları gözyaşları içinde kurtarma ekiplerinden gelecek iyi haberi bekliyor.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA ÖLEN OLDU MU?

Gebze'de çöken binada henüz can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında olduğu değerlendirilen beş kişiyi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olay yerinde dinleme cihazlarıyla ses alınmaya çalışılırken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, çökmenin nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını, ilk incelemelere göre binanın 2012 yılında inşa edildiğini ve altında bulunan metro hattı çalışmalarının muhtemel etkisinin araştırıldığını belirtti. Enkaz başında umutlu bekleyiş devam ediyor.