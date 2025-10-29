Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hepsi yoğurt kovasından çıktı! Piyasa değeri 115 bin euro

Hepsi yoğurt kovasından çıktı! Piyasa değeri 115 bin euro

Hepsi yoğurt kovasından çıktı! Piyasa değeri 115 bin euro
İhlas Haber Ajansı

Edirne'den Bulgaristan’a giden otobüste yoğurt kovasına gizlenmiş 1,2 kilo altın takı ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 115 bin Euro olduğu ifade edildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğüne ulaşan otobüs, Bulgar gümrük yetkililerinin risk analizine takıldı. Otobüs, detaylı inceleme için arama noktasına çekildi.

YOĞURT KOVASINDAN ALTIN ÇIKTI

Yolcuların eşyaları arasında yapılan kontrolde, koltuklardan birindeki iki plastik poşetten biri içinde yer alan 5 kilogramlık yoğurt kovası dikkat çekti. Memurlar kovayı açtıklarında, yoğurdun içine gizlenmiş yedi şeffaf paket içinde çeşitli altın takılar buldu.

PİYASA DEĞERİ 115 BİN EURO

Ele geçirilen takılar arasında zincir, bilezik, kolye, küpe, yüzük, madalyon, taç ve kravat iğnesi gibi eşyalar bulunurken, toplam ağırlık 1 kilo 241 gram olarak belirlendi. Takıların piyasa değerinin yaklaşık 115 bin Euro olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada, altınların 50 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı N.M.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

