30 metrelik kuyuya düşen işçiden kahreden haber

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da yol çalışmasında yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşen işçinin cansız bedeni saatler sonra çıkarıldı. İşçinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında Nafiz Özkul, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metrelik yüksekliği bulunan kuyuya düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için seferber oldu.

30 metrelik kuyuya düşen işçiden kahreden haber - 1. Resim

Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kuyuya inerek Özkul'un cansız bedenine ulaştı. Durumun haber alarak bölgeye gelen Özkul'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yapılan inceleme sonrasında Özkul'un cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken konuya ilişkin incelme başlattı.

30 metrelik kuyuya düşen işçiden kahreden haber - 2. Resim

