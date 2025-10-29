Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Brezilya'daki 'favela' operasyonunda bilanço artıyor! En az 132 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'daki 'favela' operasyonunda bilanço artıyor! En az 132 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

Brezilya, Rio de Janeiro'nun merkezindeki Providência favelasında (gecekondu mahallesi) uyuşturucu kartellerine adeta savaş açtı. Eyalet Kamu Savunma Ofisi, kentteki çetelere yönelik düzenlenen kanlı polis operasyonlarında 132 kişinin öldüğünü açıkladı.

Brezilya'da uyuşturucu kartelleriyle adeta savaşa girildi.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan, 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

Brezilya'daki 'favela' operasyonunda bilanço artıyor! En az 132 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim
Rio de Janeiro'nun merkezindeki Providência favelası (gecekondu mahallesi)

'FAVELA' OPERASYONUNDA EN AZ 132 KİŞİ ÖLDÜ

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Rio de Janeiro Eyaleti Kamu Savunma Ofisi, salı günü kentteki uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen kanlı polis operasyonlarında 132 kişinin öldüğünü açıkladı.

Brezilya'daki 'favela' operasyonunda bilanço artıyor! En az 132 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Bu sayı, mevcut resmi bilançonun iki katından fazla.

Yoksul vatandaşlara hukuki destek sağlayan kurum, "En güncel rakam 132 ölü" ifadesini kullandı.

Brezilya'daki 'favela' operasyonunda bilanço artıyor! En az 132 kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Rio eyalet valisi Claudio Castro ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ölü sayısının yaklaşık 60 olduğunu ancak morga taşınan yeni cesetlerle bu rakamın daha da artmasının beklendiğini söyledi.

