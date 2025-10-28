Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

Brezilya'da, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri yürütülüyor. Rio de Janeiro’da düzenlenen geniş çaplı bir uyuşturucu karşıtı operasyonda en az 18 şüpheli ile birkaç polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Brezilya'da uyuşturucu kartelleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Güney Amerika ülkesi makamları, Rio de Janeiro’da bugün (28.10.2025) düzenlenen geniş çaplı bir uyuşturucu karşıtı operasyonda en az 18 şüpheli ile birkaç polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Brezilya'da kartellere savaş açıldı! Tarihi operasyonda polisler dahil onlarda kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Rio Eyaleti Valisi Claudio Castro, düzenlediği basın toplantısında, "Şu ana kadar 56 kişi gözaltına alındı, 18 suçlu etkisiz hale getirildi" dedi.

Brezilya'da kartellere savaş açıldı! Tarihi operasyonda polisler dahil onlarda kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONLARINDAN

Castro, 2.500 polisin katıldığı ve Rio’daki bir favela’da faaliyet gösteren uyuşturucu çetesini hedef alan operasyonu, eyalet ve ülke tarihinin "en büyük operasyonu" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AFP
