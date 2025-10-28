Brezilya'da kartellere savaş açıldı! Tarihi operasyonda polisler dahil onlarda kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da uyuşturucu kartelleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Güney Amerika ülkesi makamları, Rio de Janeiro’da bugün (28.10.2025) düzenlenen geniş çaplı bir uyuşturucu karşıtı operasyonda en az 18 şüpheli ile birkaç polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Rio Eyaleti Valisi Claudio Castro, düzenlediği basın toplantısında, "Şu ana kadar 56 kişi gözaltına alındı, 18 suçlu etkisiz hale getirildi" dedi.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONLARINDAN

Castro, 2.500 polisin katıldığı ve Rio’daki bir favela’da faaliyet gösteren uyuşturucu çetesini hedef alan operasyonu, eyalet ve ülke tarihinin "en büyük operasyonu" olarak nitelendirdi.