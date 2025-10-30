Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün okullar tatil mi son dakika, ders var mı? 30 Ekim'de okullarda ders işlenip işlenmeyeceği gündemde

Bugün okullar tatil mi son dakika, ders var mı? 30 Ekim'de okullarda ders işlenip işlenmeyeceği gündemde

- Güncelleme:
Bugün okullar tatil mi son dakika, ders var mı? 30 Ekim&#039;de okullarda ders işlenip işlenmeyeceği gündemde
Bugün okullar var mı? sorusu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından yeniden gündeme geldi. Başta öğrenciler olmak üzere öğretmen ve velilerin gözü 30 Ekim 2025 Perşembe gününe çevrildi.

Genel olarak ülkemizde resmi tatiller, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra başlar ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün devam eder. 30 Ekim'de eğitim-öğretim hayatının normal seyrine dönüp dönmeyeceği merak konusu haline geldi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA, DERS VAR MI? 

Bugün okullar tatil değildir, ders işlenecektir. 30 Ekim 2025 Perşembe günü okullar resmi olarak tatil edilmemiştir. Bu kapsamda dersler normal akışında devam edecektir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'te başladı ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak sona erdi. Toplam resmi tatil süresi 1,5 gün olarak kaydedildi.

30 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR VAR?

30 Ekim 2025 Perşembe günü okullar vardır. Bugün resmi tatil değil olmadığı için ülkemizdeki tüm okullarda ders işlenecektir.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sona ermesiyle 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir.

