28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen açıklama

28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
28 Ekim Salı İstanbul&#039;da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen açıklama
Haberler Haberleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatleride mydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde ve çevre illerde paniğe yol açtı. Sarsıntı özellikle Balıkesir merkez, Manisa, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi. Sabah saatleri itibarıyla 28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? sorusuna cevap aranıyor.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından "28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mİ?" sorusu gündeme geldi.

Sınıf geçme esasları belirlendi

28 EKİM SALI İSTANBUL'DA DEPREM NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ? 

28 Ekim Salı günü deprem nedeniyle okullar tatil değildir, eğitim-öğretime devam edilecektir.

Öte yandan 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için Türkiye genelinde okullar ve kamu kurumları öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmi tatil kapsamına giriyor.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 'sınıf mevcudu' düzenlemesi

BUGÜN İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Balıkesir'indeki 6,1 depremin ardından İstanbul'da okullar tatil edilmedi, eğitim planlandığı şekilde sürüyor. 

Şu ana kadar İstanbul Valiliği ’nden bir son dakika açıklaması gelmediğinden kaynaklı İstanbul'da 28 Ekim Salı günü okullar tatil değildir. Ancak Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için 13.00'ten itibaren resmi tatil kapsamına giriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

