28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen açıklama

27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre deprem, yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından "28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mİ?" sorusu gündeme geldi.

28 EKİM SALI İSTANBUL'DA DEPREM NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Öte yandan 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için Türkiye genelinde okullar ve kamu kurumları öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmi tatil kapsamına giriyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Şu ana kadar İstanbul Valiliği ’nden bir son dakika açıklaması gelmediğinden kaynaklı İstanbul'da 28 Ekim Salı günü okullar tatil değildir. Ancak Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için 13.00'ten itibaren resmi tatil kapsamına giriyor.