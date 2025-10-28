Son dakika 28 Ekim İzmir'de okullar tatil mi? Balıkesir depremi sonrası son durum merak ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan deprem, başta İzmir olmak üzere bazı illerde şiddetli şekilde hissedildi. AFAD verilerine göre deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının ardından İzmirliler geceyi endişe içinde geçirdi. Pek çok vatandaş sosyal medyada "İzmir'de okullar tatil mi olacak?" sorusunu sormaya başladı.

28 EKİM İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de okullar tatil edilmedi. Kent genelinde eğitim-öğretim saatleri sabah saatlerinde devam edecek.

İzmir Valiliği deprem nedeniyle okulların olmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmamıştır.

İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR VAR MI SON DAKİKA?

Balıkesir'de yaşanan depremin ardından okullar tatil edildi. İzmir'de hissedilen depremin ardından öğrenciler gözlerini İzmir Valiliği tarafından yapılacak tatil açıklamasına çevirdi.

İzmir'de bugün okullar vardır, deprem tatili olmayacaktır. İzmir Valiliği konuyla ilgili resmi açıklama yapmadığı için İzmir'de eğitim-öğretime bugün devam edilecektir.