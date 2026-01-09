İsrail’e veri aktardığı ortaya çıkan Predator casus yazılımı, bağlantıya tıklamaya gerek kalmadan telefonlara sızıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı rapor, Pakistan’ın Belucistan bölgesinde bir insan hakları avukatının Predator adlı casus yazılımla hedef alındığını ortaya çıkardı.

Avukata WhatsApp üzerinden bilinmeyen bir numaradan şüpheli bir mesaj gönderildi. Mesajdaki bağlantıya tıklanmadı ancak içerik uzmanlara iletildi.

Yapılan incelemede, mesajın Intellexa adlı şirket tarafından pazarlanan Predator casus yazılımıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İsrail 3 saniyede reklamlardan telefonlarınıza giriyor! Casus yazılımla dünyayı dinlemişler

REKLAM ÜZERİNDEN TELEFONA SIZIYOR

Raporda, Predator’un Pakistan’da aktif olarak kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Aynı zamanda Intellexa’nın, çevrimiçi reklamlar aracılığıyla mobil cihazlara bulaşabilen “Aladdin” adlı yeni bir sistem geliştirdiği belirlendi. Bu sistem sayesinde dünyanın herhangi bir bölgesindeki hedef cihazlara yalnızca reklam gösterimiyle sızılabiliyor.

YAZILIMIN ARKASINDA İSRAİL ASKERİ İSTİHBARATI BAĞLANTISI

Predator’un kökenine ilişkin bilgilerde, yazılımın 2017 yılında Kuzey Makedonya merkezli Cytrox adlı şirket tarafından geliştirildiği aktarıldı.

Şirketin sahibi uzun yıllar İsrail askeri istihbarat birimi Unit 8200’de görev yapan Tal Jonathan Dilian olduğu tespit edilirken, Dilian’ın, yolsuzluk iddiaları sonrası emekli edilerek siber casusluk sektörüne geçtiği öğrenildi.

Cytrox’un ardından Intellexa çatısı altında faaliyetlerin genişletildiği, Güney Kıbrıs, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti dahil birçok ülkede ofislerin bulunduğu ifade edildi.

İsrail 3 saniyede reklamlardan telefonlarınıza giriyor! Casus yazılımla dünyayı dinlemişler

MESAJLAŞMA UYGULAMALARI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ HEDEFTE

Predator’un teknik yapısının son derece karmaşık olduğu, WhatsApp, Telegram, Signal gibi uygulamalardaki açıklar ile iOS ve Android işletim sistemlerindeki zafiyetlerin hedef alındığı aktarıldı. Yazılımın en dikkat çekici özelliğinin ise reklamlara tıklamaya gerek kalmadan cihaza sızabilmesi olduğu vurgulandı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KULLANILDI

Son üç yılda Predator’un Yunanistan, Fransa, İspanya, Güney Kıbrıs, Hindistan, Kazakistan, Pakistan ve Irak dahil birçok ülkede kullanıldığı ortaya çıktı. Hedef alınan kişilerin çoğunlukla eski devlet görevlileri, muhalif siyasetçiler, iş insanları, yargı mensupları ve gazeteciler olduğu bilgisi paylaşıldı.

"TIKLAMAYA GEREK YOK, GÖRÜLMESİ YETERLİ"

Aladdin sistemiyle hazırlanan kötü amaçlı reklamların, güvenilir haber siteleri ya da mobil uygulamalarda sıradan bir reklam gibi göründüğü, yalnızca ekranda görüntülenmesinin Predator’un telefona sızması için yeterli olduğu belirtildi. Bu yöntemin, daha önce İsrail menşeli Pegasus yazılımında bile bulunmayan bir özellik olduğu kaydedildi.

ULUSAL GÜVENLİK İÇİN CİDDİ RİSK

İsrail merkezli casus yazılımların yalnızca hedef ülkeler için değil, bu yazılımları kullanan devletler açısından da ciddi ulusal güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı. Predator ve benzeri sistemlerle elde edilen verilerin, yazılımı geliştiren şirketler üzerinden İsrail’e aktarılabildiği bilgisine yer verildi.

Bu durumun diplomatik ilişkilerden istihbarat güvenliğine kadar geniş bir alanda ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası