28 Ekim Balıkesir'de okullar tatil mi? 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası valilikten açıklama geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 Pazartesi günü 22.48'de gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem, şehir genelinde ve çevre illerde yoğun şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. 

Sarsıntı, başta Bursa, İzmir, Manisa ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde hissedildi. Depremin ardından Balıkesir Valiliği tarafından açıklama yapıldı.  28 Ekim Salı günü Balıkesir'de okulların tatil edilip edilmediği merak edilen konuların başında geliyor.

28 EKİM BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

27 Ekim akşamı meydana gelen depremin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ilk açıklama Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. 

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 28 Ekim Salı günü Balıkesir genelinde okullar tatil edildi.

BALIKESİR'DE BUGÜN OKULLAR VAR MI?

Bugün Balıkesir'de okullar tatil edilmiştir. 28 Ekim 2025 Salı günü deprem nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmiştir.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama"İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun. Kamunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yerildi.

