Bugün Bursa'da okullar tatil mı? Deprem sonrası gözler valiliğe çevrildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 akşamı 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre iller de hissedildi. Özellikle sarsıntı Bursa'da büyük paniğe yol açtı. Peki, Bugün Bursa'da okullar tatil mı? Deprem sonrası ilk açıklama Bursa Valiliği tarafından yapıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, geniş bi bölgede hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, özellikle Bursa'da etkili oldu.

Depremin ardından gece boyunca birçok vatandaş sokaklara çıkarak güvenli alanlarda bekledi. Sosyal medyada kısa sürede, "Bugün Bursa'da okullar tatil olacak mı?" sorusu gündeme geldi.

BUGÜN BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün Bursa'da okullar tatil değildir. Valilik mevcut durumun eğitim-öğretim faaliyetlerini etkileyecek düzeyde olmadığını belirterek, 28 Ekim 2025 Salı günü normal şekilde eğitime devam edileceğini duyurdu.

Depremin ardından  Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Açıklamada, "Bugün saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi.

 

