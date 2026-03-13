ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ayağına büyük geldiği görülen ayakkabılarla çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. ABD basını, söz konusu ayakkabıların ABD Başkanı Trump’ın beğendiği bir marka olduğunu ve ABD Başkanının bunları Beyaz Saray’daki bazı bakanlara hediye ettiğini öne sürdü. Ayakkabıların fiyatının ise yaklaşık 145 dolar (yaklaşık 6 bin 500 TL) olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ayağında normalden büyük görünen ayakkabılarla görüntülenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. Fotoğraflar, birçok kullanıcı tarafından yorum ve esprilere konu olurken, ayakkabıların kaynağına ilişkin ABD basınında dikkat çeken iddialar yer aldı.

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın beğendiği Florsheim marka ayakkabıları yakın çevresine hediye ettiği öne sürüldü. Haberde, Trump’ın bu ayakkabıları yardımcılarına, hükümette görev yapan bazı üst düzey isimlere ve kendisini ziyaret eden önemli konuklara verdiği iddia edildi.

Beyaz Saraydaki herkesin ayağında! Rubionun ayakkabıları alay konusu: Neden giydiği ise belli oldu

OVAL OFİS'TE 'AYAKKABI' GÜNDEMİ

Yaklaşık 145 dolar (yaklaşık 6 bin 500 TL) fiyatı olan belirtilen ayakkabıların, indirim dönemlerinde 59 dolara kadar düştüğü ifade edildi. Haberde ayrıca Trump’ın resmi toplantılar sırasında bile sık sık ayakkabılarla ilgili konuştuğu, yardımcılarına bu modeli alıp almadıklarını sorduğu ve zaman zaman toplantılarda kişilerin ayakkabı numaralarını tahmin etmeye çalıştığı da aktarıldı.

Beyaz Saraydaki herkesin ayağında! Rubionun ayakkabıları alay konusu: Neden giydiği ise belli oldu

"BEYAZ SARAY'DAKİ HERKES GİYİYOR"

Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir kaynak ise birçok kişinin Trump’ın hediye ettiği ayakkabıları giymenin neredeyse zorunlu olduğunu belirtti. Kaynak, “Komik olan şu ki kimse onları giymemeye cesaret edemiyor. Artık neredeyse bütün erkeklerde var.” ifadelerini kullandı.

Haberlere göre Trump’ın hediye ettiği ayakkabıları kullanan isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy gibi kabine üyeleri de bulunuyor.

Bazı kullanıcılar ise bu durumun yalnızca bir hediye alışkanlığı olmadığını, Trump’ın çevresindeki isimlerin kendisine olan bağlılığını test etmenin bir yolu olabileceğini ileri sürüyor.

Rubio’nun kendisine büyük gelen ayakkabıları sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılardan da yorum yağdı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA ABD basınından çarpıcı Hürmüz iddiası: İran hafife alındı

Haberle İlgili Daha Fazlası