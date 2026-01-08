8 Ocak akşamı yayınlana bölümün ardından Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu gündeme geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, bir yandan ödül oyununu kazanmak, diğer yandan ise ceza oyununu kaybetmemek için kıyasıya mücadele etti.

Survivor 2026’da bu akşam hem ödül hem de ceza oyunu damga vurdu! Ünlüler ve Gönüllüler takımı, haftanın en zorlu dayanıklılık oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın tavuk ziyafeti çektiği, kaybeden takımın ise Dominik’te bir köyün tüm çöplerini toplama cezası aldığı gecede tansiyon hiç düşmedi. Öte yandan merakla beklenen eleme düellosunda Keremcem ve Erkan kozlarını paylaştı.

8 OCAK SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı, 7-2 geriden gelerek mücadeleyi 12-10 kazandı.

Survivor'da ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir köyün bütün çöplerini topladı. Ünlüler takımı ise ödülün tadını çıkardı.

8 OCAK'TA SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosunda Keremcem ve Erkan adada kalmak için mücadelesi verecek. Rakibini yenen taraf yarışmaya veda eden son isim olacak

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Keremcem

Bayhan

Erkan

Murat

