EuroLeague'de üst üste ikinci mağlubiyetini alan Yunan ekibi Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman, kendisi ve takımı hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

EuroLeague'in son haftasında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya kaybederek Avrupa'da üst üste ikinci yenilgisini alan Panathinaikos'ta Ergin Ataman, eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Virtus Bologna ile oynayacakları mücadele öncesinde basın mensuplerının sorularını cevaplayan Ataman, sezon sonu EuroLeague ya da Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk gelmemesi durumunda görevini bırakacağını söyledi.

"KAZANAMAZSAK ATİNA'DAN AYRILACAĞIM"

Tribündeki tepkilere dair konuşan Ataman, "Dün akşam tribünde birilerinin takıma ve koça olan güvenini kaybettiğini duydum. Böyle şeyler normal, spor bu. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Dolayısıyla önümüze bakmamız lazım. Sadece şunu söylemek istiyorum, oyuncularıma ve bu takıma çok güveniyorum. O yüzden önemli bir meydan okumaya daha atılmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kontratımda bir sene daha var. Buna rağmen sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım. Bu kadar." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası