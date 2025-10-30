Panama bayraklı gemi Çanakkale'de arızalandı! Sahil güvenlik müdahale etti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Rusya'dan Karabiga'ya doğru seyir halinde olan Panama bayraklı kömür yüklü gemi Kepez önlerinde arızalandı. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipler gemiyi güvenli bölgeye demirletti.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi. Rusya'dan Karabiga'ya seyir halinde bulunan 225 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kömür yüklü "Eternal Bright" adlı geminin makinesi, Kepez önlerinde arızalandı.
EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Gemi, kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 ve Kurtarma-19 römokörleri gönderildi.
GÜVENLİ BÖLGEYE DEMİRLEDİ
Gemi daha sonra kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş