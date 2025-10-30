Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Havada, karada, denizde! Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlandı 

Havada, karada, denizde! Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlandı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Havada, karada, denizde! Cumhuriyet&#039;in 102&#039;nci yıl dönümü kutlandı 
Türkiye Cumhuriyeti, Kutlama, Bayram, Coşku, Etkinlik, Türk Bayrağı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümü yurt içinde ve yurt dışında büyük bir coşkuyla kutlandı. Havada, karada ve denizde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla cumhuriyetin gururunu yaşadı.

Yurt genelinde meydanlar kırmızı beyaza bürünürken, deniz kuvvetleri  gemileriyle selamlama geçişleri yaptı, savaş uçakları gökyüzünde ay yıldız çizdi. Kara kuvvetlerinin kortejleri ve öğrenci yürüyüşleriyle renklenen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Yurt dışında da meydanlarda düzenlenen törenlerde İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları göndere çekildi. 

DENİZ POLİSLERİNDEN SU ALTINDA KUTLAMA

İzmir’in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu denizin derinliklerine taşındı. Beş kişilik dalgıç polis ekibi, 2004 yılında Çeşme açıklarında batan ve deniz canlıları için doğal bir resif hâline gelen Monem gemisi batığında su altında Türk bayrağı açtı. Bayram kutlamaları hem su altından hem de havadan görüntülendi.

Havada, karada, denizde! Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlandı  - 1. Resim

GÖKYÜZÜNDE GURUR UÇUŞU

Hakkâri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Merzan Futbol Sahası’nda düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve eğitmen pilot Hasan Tur, paramotorla sahanın üzerinde yaptığı uçuşla törene renk kattı.

YERYÜZÜNE SIĞMAYAN BİR SEVDA

Millî Savunma Bakanlığı, 29 Ekim dolayısıyla Kahramanmaraş Ahır Dağı’na işlenen Türk bayrağının Göktürk-1 uydusundan çekilen uzay fotoğrafını paylaştı. Bakanlık, görüntünün ay yıldızın “yeryüzüne sığmayan bir sevda” olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Havada, karada, denizde! Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlandı  - 2. Resim

PAKİSTAN'DA DA 29 EKİM KUTLAMASI

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Törende Türk ve Pakistan bayrakları göndere çekildi. Törende konuşan Büyükelçi İrfan Neziroğlu, bu anlamlı günün bir ulusun yeniden doğuşunu ve insanların sömürgeciliğe karşı zaferini temsil ettiğini söyledi. Neziroğlu, Türkiye ve Pakistan’ın her zaman birbirinin yanında olduğunu vurguladı.

Havada, karada, denizde! Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlandı  - 3. Resim

KIRGIZİSTAN'DA MİNİKLER CUMHURİYET TÖRENİNDE

ırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümü, diplomatik temsilciler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Bişkek Türk Ortaokulunda öğrenciler, şehitlere saygı duruşu, İstiklal Marşı ve gösterilerle cumhuriyet coşkusunu yaşadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yarın son gün! Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkamayacakRıza Akpolat 'Ekrem'i yakarım' demişti, CHP'ye yönelik bir itirafçılık iddiası daha geldi! Muhittin Böcek her şeyi anlatacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altay’ın kalbi BATU ile atacak - GündemAltay’ın kalbi BATU ile atacakGüvenlik uzmanı Güçlüer, Altay’ı değerlendirdi: İnsan gibi düşünen vurulmayan bir tank - Gündem"Nükleer bomba atılsa bile çalışacak"Ajanlığı ifşa olan Hüseyin Gün, her şeyi tek tek anlattı: Kilit isim Aaron - GündemKilit isim AaronMHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a 'Cumhuriyet Bayramı' hediyesi! Tabloda detaylar dikkat çekti - GündemBahçeli'den Erdoğan'a 'Cumhuriyet Bayramı' hediyesi!Rıza Akpolat 'Ekrem'i yakarım' demişti, CHP'ye yönelik bir itirafçılık iddiası daha geldi! Muhittin Böcek her şeyi anlatacak mı? - GündemMuhittin Böcek itirafçı mı olacak?Almanya Şansölyesi Merz Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - GündemAlmanya Şansölyesi Merz Türkiye'de! Erdoğan ile görüşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...