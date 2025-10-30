Altay’ın kalbi BATU ile atacak

ALTAY Tankı’nın seri üretim çalışmaları Güney Kore’den tedarik edilen güç grubu ile başladı. Proje kapsamında 85 tankın bu şekilde üretilmesi, sonrasında yerli güç grubuna geçilmesi hedefleniyor.

BMC Power, ALTAY tankını yurt dışı güç grubu ihtiyacından kurtaracak BATU Güç Grubu ile ilgili olarak önemli mesafeler aldı. Güç grubunun motoruyla ilgili geliştirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Laboratuvar ve tank üzerinde yürütülen çalışmalar, çeşitli standartlara sahip olmaya yönelik test zarflarıyla sürüyor. Güç grubunun transmisyon bileşeninin geliştirme çalışmaları ise eş zamanlı devam ediyor.

BMC Power, gerek Arifiye’de bulunan Motor ve Transmisyon Test Merkezinde gerekse ALTAY tankı üzerinde komple güç grubu ile testler yürütüyor. Bu kapsamda, zaman zaman BATU Güç Grubu yer alan ALTAY tankı, seyir ve tırmanma gibi testler icra ediyor. 2026 sonunda BATU’lu ALTAY’ın da hazır olması amaçlanıyor.