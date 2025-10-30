Türk firmaları Avrupa’ya taşıyacak

Önder Çelik / İSTANBUL -Avrupa ve Türkiye arasında sürdürülebilirlik temelli yatırımlar, teknoloji transferleri ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi maksadıyla, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği desteğiyle organize edilen Türkiye-EU Business Forum 2025, proje yönetimi, mühendislik, sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmeti sunan Hise Global ana sponsorluğunda 6 Kasım’da Brüksel’de düzenlenecek.

Enerji, mobilite, akıllı şehirler ve Orta Koridor başlıklarında düzenlenecek oturumlarda, Avrupa Komisyonu ve Türkiye’den üst düzey yetkililer, Dünya Bankası, OECD, TOBB, Avrupa’daki sektör birlikleri ve Türkiye’den önde gelen sanayi kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek.

Türk firmalarını Avrupa’ya taşıma görevi gördüklerini ifade eden Hise Global Kurucu Ortağı ve Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği Avrupa Kıta Koordinatörü Ebru Öz, “Avrupa’nın yeşil dönüşüm süreci yalnızca karbon nötr hedeflerine ulaşmak değil, sanayi rekabetçiliğini koruyarak enerji arz güvenliğini de güçlendirmek anlamına geliyor. Türkiye hem enerji koridorundaki konumu hem de üretim altyapısıyla bu dönüşümün stratejik ortağı. Hise Global olarak biz de bu iş birliği potansiyelini somut projelere dönüştürmeye odaklanıyoruz” dedi.

Avrupa ve Türkiye arasında gelişen iş birliğinin, yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığını, şehirleri daha yaşanabilir, verimli ve sürdürülebilir hâle getireceğini belirten Ebru Öz, “Retransform ile geliştirdiğimiz sürdürülebilir şehircilik yazılımları hem Türkiye hem Avrupa’da şehirlerin dijital altyapısını güçlendiriyor. Yapay zekâ destekli analizler ve dijital ikiz sistemleriyle şehirlerin karbon ayak izini azaltıyor, enerji ve kaynak verimliliğini artırıyoruz” diye konuştu.

Brüksel merkezli Hise Europe’un Türkiye ve Avrupa arasında yatırım, altyapı ve sürdürülebilir şehircilik projelerinde köprü görevi üstlendiğini belirten Öz; Avrupa fonları, regülasyonlar ve sertifikasyon süreçleri konularındaki uzmanlıklarıyla Avrupa pazarına açılmak isteyen firmalar için yol gösterici olduklarını vurguladı.

Avrupa’daki yenileme projelerinde Türk firmalara çok iş düşeceğini anlatan Öz, bugüne kadar 400-500 firmaya müşavirlik hizmeti verdiklerini, 10’un üzerinde Türk firmasına Avrupa konusunda hizmet verdiklerini kaydetti. Öz, Macaristan, Polonya, Norveç ve Portekiz’de çok iş olduğunu vurguladı.