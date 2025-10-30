Cumhuriyet altını 100 yaşında

Bugün yalnızca Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, sikke ve ziynet olmak üzere 2 grupta 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak piyasaya sunuluyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Faruk Gözübüyük “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına mahsus Ekim 1925’te basılan ilk cumhuriyet beş liralık altın, bugünkü standardına 1951’de kavuştu” dedi. Vatandaşlar arasında en çok talep gören altın türlerinin “Meskük 100”, “Ziynet 100” ve “Ziynet 25” olduğunu belirten Gözübüyük, darphanenin üretim kapasitesini iki katına çıkaracak ‘Kartal Altın Üretim Hattı’nın tamamlandığını ve test aşamasında olduğunu söyledi.