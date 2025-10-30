Acil tıp uzmanlarından “sarı serum” uyarısı

ZİYNETİ KOCABIYIK - Her grip döneminde sarı serum taleplerinin arttığını günde 300-400 kişiye ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Söğüt “Sarı serum birtakım vitaminlerin ağrı kesicilerle karıştırıldığı bir sıvı. İçine katılan B vitaminleri sarı rengini veriyor. Çalışanlar, bir an önce ayağa kalkmak isteyenler talep ediyor. Oysa serumun ağızdan alınan ilaçlardan bir farkı yok. Serum yerine bu ilaçları ağızdan alıp, dinlenerek ve bol su içerek bu enfeksiyonlar kolaylıkla anlatılabilir” dedi.

Bu ilaçların çok da masum olmadığını ifade eden Prof. Dr. Söğüt “B vitamini gibi basit bir ilaç bile alerjiye yatkın kişilerde anaflaksi dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Tansiyonu düşürebiliyor; şoka sokabiliyor; astım krizi gibi çok ciddi solunum sıkıntısına sokabiliyor. O yüzden herkesin serum tedavisine ulaşması tıbbi olarak da çok uygun değil. Dahası biz bir damar yolu açıyoruz. Damara giriyoruz, damarın patlaması, damar iltihabı gibi bir komplikasyonlar oluşabilir. Enfeksiyon riski olabilir. Oysa o hasta ağızdan bir ilaç alabiliyorsa, aynı içerik verdiğimiz serumun yerine geçebilir” dedi.

Bu tür tedavilerin evde yapılmasının çok daha tehlikeli olduğunu aktaran Prof. Dr. Söğüt “Biz serum takmak istemediğimizde ‘Siz çok yoğunsunuz yazın da biz evde yaptırırız’ diyen hastalar da oluyor. Meydana gelebilecek herhangi bir anaflaktik şoka hemen müdahale edilmesi gerekir. Ev ortamında bu mümkün değil. O yüzden bir sağlık personeli tarafından bile olsa ev ortamında kesinlikle uygulanmamalıdır” diye konuştu.