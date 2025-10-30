Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Acil tıp uzmanlarından “sarı serum” uyarısı

Acil tıp uzmanlarından “sarı serum” uyarısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acil tıp uzmanlarından “sarı serum” uyarısı
Grip, Acil Servis, Enfeksiyon, Vitamin, Alerji, Damar, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Havaların soğuması ile birlikte artan solunum yolu hastalıkları ve grip enfeksiyonlarıyla birlikte acil servislere başvurularında mevsimsel artışlar yaşandığını söyleyen Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Eğitim Şefi Prof. Dr. Özgür Söğüt, hastalara “sarı serum” uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK -  Her grip döneminde sarı serum taleplerinin arttığını günde 300-400 kişiye ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Söğüt “Sarı serum birtakım vitaminlerin ağrı kesicilerle karıştırıldığı bir sıvı. İçine katılan B vitaminleri sarı rengini veriyor. Çalışanlar, bir an önce ayağa kalkmak isteyenler talep ediyor. Oysa serumun ağızdan alınan ilaçlardan bir farkı yok. Serum yerine bu ilaçları ağızdan alıp, dinlenerek ve bol su içerek bu enfeksiyonlar kolaylıkla anlatılabilir” dedi.

Bu ilaçların çok da masum olmadığını ifade eden Prof. Dr. Söğüt “B vitamini gibi basit bir ilaç bile alerjiye yatkın kişilerde anaflaksi dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Tansiyonu düşürebiliyor; şoka sokabiliyor; astım krizi gibi çok ciddi solunum sıkıntısına sokabiliyor. O yüzden herkesin serum tedavisine ulaşması tıbbi olarak da çok uygun değil. Dahası biz bir damar yolu açıyoruz. Damara giriyoruz, damarın patlaması, damar iltihabı gibi bir komplikasyonlar oluşabilir. Enfeksiyon riski olabilir. Oysa o hasta ağızdan bir ilaç alabiliyorsa, aynı içerik verdiğimiz serumun yerine geçebilir” dedi.

Bu tür tedavilerin evde yapılmasının çok daha tehlikeli olduğunu aktaran Prof. Dr. Söğüt “Biz serum takmak istemediğimizde ‘Siz çok yoğunsunuz yazın da biz evde yaptırırız’ diyen hastalar da oluyor. Meydana gelebilecek herhangi bir anaflaktik şoka hemen müdahale edilmesi gerekir. Ev ortamında bu mümkün değil. O yüzden bir sağlık personeli tarafından bile olsa ev ortamında kesinlikle uygulanmamalıdır” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terör örgütü SDG, Suriye'de askeri mevziiye saldırdı! 2 asker öldüSamsun'da korkutan fabrika yangını! Alevler bir anda büyüdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yılda 200 milyon kişi acile başvuruyor - SağlıkYılda 200 milyon kişi acile başvuruyorGuatr ameliyatında büyük skandal! Doktorun ihmaliyle 1,5 yıldır konuşamıyor - SağlıkAmeliyatta skandal! Doktorun ihmaliyle 1,5 yıldır konuşamıyorGece lambaları masum değil! Kalp hastalığı riskini yüzde 50 artırıyor - SağlıkGece lambaları masum değil! Kalp hastalığı riskini artırıyorKellik problemi tersine mi dönüyor? Bilim adamları saçın yeniden uzamasını sağlayan serum keşfetti - SağlıkKellik problemi tersine mi dönüyor?Vitamin takviyesinde yanlış adım! Böbrek hastası olabilirsiniz - SağlıkVitamin takviyesinde yanlış adım! Böbrek hastası olabilirsinizSürekli mide ağrısı yaşıyordu… Genç kadına 4 yıl boyunca teşhis konulamadı, sonunda gerçeği öğrendi - Sağlık4 yıl boyunca teşhis konulamadı, sonunda gerçeği öğrendi
Sonraki Haber Yükleniyor...