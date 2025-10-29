Fed faiz kararı sonrası gözler piyasalarda! Altın, gümüş ve bitcoin ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Fed 28-29 Ekim'de gerçekleşen toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti.Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

Karar sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Powell, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak" dedi

Açıklama piyasalar üzerinde doğrudan etkisini gösterdi, altının ons fiyatı 3 bin 995 dolardan 3 bin 945 dolara kadar düştü. Gümüşün ons fiyatı da 47.87 dolardan 47.31 dolara kadar düştü

Bitcoin'de 111 bin 600 dolardan 109 bin 600 dolara kadar sert bir düşüş yaşandı.

Saat 21.54 itibarıyla altının ons fiyatı 3 bin 965 dolar, bitcoin de 111 bin 250 dolar seviyelerinde işlem görüyor