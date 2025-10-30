Engelli kontenjanına uymayana iki katı ceza

Haber Merkezi / ANKARA - Türkiye, engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak için önemli bir adım atıyor. 50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör iş yerlerinde geçerli olan yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğunda yeni kurallar yolda. Bu kapsamda ocak ayından itibaren ‘Çalışan Bildirim Sistemi’ uygulaması hayata geçecek. Engellilik kontenjan takibinde şu anda beyan usulü veri toplanıyor. Aylık iş gücü çizelgesi vasıtasıyla işverenler, beyan usulüyle bu verileri İŞKUR’a bildiriyor. Mevcut mevzuata göre, işverenler SGK’ya bildirge veriyor, ayrıca İŞKUR’a engelli çalışanlar açısından ayrı bir çizelge veriyor. İşveren açısından bürokrasinin azaltılması için bu bildirimlerin teke indirilmesi ve ‘Çalışan Bildirim Sistemi’ uygulaması ile SGK kayıtlarıyla çalışanların otomatik tespit edilmesi hedefleniyor.

İlgili Haber SGK’dan şok karar! Erken emeklilik hayali kuranlara kötü haber, bu meslekler listeden çıkarıldı!

İŞVERENE KOLAYLIK

Engelli çalıştırma yükümlülüğü şu anda iş yeri bazında takip ediliyor. Örneğin Ankara’da bir market zincirinin engelli kotası Ankara için takip ediliyor ayrıca bir de İstanbul için takip ediliyor. Bu durum engelli çalıştırma yükümlülüğünde bir kayba da yol açıyor, aynı zamanda işveren açısından da bir zorluğa neden oluyor. Ankara’da engelli çalıştırma yükümlülüğünde açık varken, İstanbul’da fazlası olmasına rağmen, Ankara’daki eksiklik nedeniyle işverene ceza uygulanıyor. Bu sistemin de değiştirilerek engelli kontenjanı hesabında il bazlı değil, merkezî bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Yine hâlihazırda engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan iş yerlerine verilen 30 bin liralık cezanın da iki katına çıkarılması hedefleniyor.

İlgili Haber Turistlere 59 bin TL hesap ödeten işletmeye ceza yağdı! 139 bin TL ödeyecekler

A ÇIK KONTENJAN 24 B İN

Kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında 161 bin engelli çalıştırılması gerekirken, hâlen 137 bin engelli çalışıyor. Engelli açık kontenjanı 24 bin. Bu açığın 2 bin 900’ü kamuda, 21 bin 250’si özel sektörde bulunuyor. Bunun yanı sıra, yükümlü olmamasına rağmen özel sektör iş yerlerinde çalışan engelli sayısı ise 9 bin.