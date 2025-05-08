SGK’dan şok karar! Erken emeklilik hayali kuranlara kötü haber, bu meslekler listeden çıkarıldı!

Erken emeklilik hakkı birçok meslek grubu için sona eriyor. SGK tarafından yapılan açıklamayla beraber bazı meslek gruplarının erken emeklilikte kapsam dışı kaldığı bilgisi paylaşıldı. Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren bu değişiklik geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı 98 sayfalık yeni düzenlemeyle beraber yeni gelişmeler gün yüzüne çıktı. Birçok meslek grubunu yakından ilgilendiren bu gelişme. Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle beraber, fiili hizmet süresi zammı yani halk arasındaki bilinen adıyla “yıpranma payı” bazı meslekler için kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak CNN Türk yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, düzenleme ilgili şu açıklamalar yer verd,:

“Fiili Hizmet Süresi Zammı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu, geçtiğimiz günlerde bir genel yazı yayınladı. Ağır ve tehlikeli işler var, bu mesleklerde çalışanlara emeklilik öncesi ilave prim gün sayısı ve hizmet süresi tanınıyor. Madende çalışıyorsanız siz 6 ay (180 gün) çalıştınız, 6 ay da ağır ve tehlikeli iş olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu size veriyor. O zaman 6 ay çalışıp 12 ay hizmet gününüz oluyor. Özellikle mesleğin durumuna göre, iş yer ve mesleğin niteliğine göre değişiklik arz edileceği söyleniyor. Örneğin şoförlük mesleği FHSZ gerektirmez. Şoför personeli getirip götürüyorsa bu hizmet süresinden faydalanamaz. Meslek kodu ile ilgili itfaiye şoförü ise fiili hizmet süresinden faydalanır. Nisan 2025’ten itibaren mesleklerle ilgili bir liste yayınlandı. Listede ilgili mesleklerde hizmet günleri farklı iş kolu üzerinden değerlendirilip fiili hizmet süresine girişleri engellenecek."

Yeni düzenlemeyle beraber madencilik sektöründe yalnızca direkt olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışan (örneğin yer altı işçileri) erken emeklilik hakkından faydalanabilecektir.

Bahsi geçen haklardan aşçı, bekçi, danışman, sekreter gibi destek personeli artık erken emeklilikten yararlanamayacaktır. Sadece ağır ve tehlikeli işçiler için ek prim günü uygulaması devam edecektir. Bu bağlamda meslek tanımları da güncellenecektir.

SGK ERKEN EMEKLİLİK YIPRANMA PAYI KALDIRILAN MESLEKLER NELER?

Yeni düzenleme ile yıpranma payı hakkı kaldırılan meslek gruplarından bazıları şunlardır:

Belediye başkanları Balık toptancıları Muhasebeciler ve mali işler sorumluları Uluslararası ticaret uzmanları Spor kulübü yöneticileri Aşçılar Bekçiler Çaycılar Danışmanlar Sekreterler

Kısıtlanan meslekler listesi tamamına SGK sistemi üzerinden erişilebiliyor.

ERKEN EMEKLİLİK YIPRANMA PAYI DEVAM EDEN MESLEKLER HANGİLERİ?

Bu mesleklerin arasında;

Madenciler (yeraltı çalışanları) Askerler (subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler) Polisler ve MİT mensupları Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları Basın çalışanları (gazeteciler) İtfaiyeciler Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar Cıva üretim tesislerinde çalışanlar Kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar Cam fabrikası ve atölye çalışanları Çimento fabrikasında çalışanlar Cezaevi ve infaz kurumu personeli cam işlerinde çalışanlar yer alıyor.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ŞARTLARI NELER, KİMLER YARARLANIYOR?

4/A statüsünde yani işçi statüsünde çalışan kişiler ile 4/C, memur statüsünde çalışanlar fili hizmet süresi zammından yararlanabiliyor.

Çalışanın yıpranma payı kapsamında olan işlerde ise en az 3600 gün çalışmış olması zorunludur. Ayrıyeten yaş haddinden indirime hak kazanmak için yine 3600 koşulu vardır.

ERKEN EMEKLİLİK YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma hakkı olarak da bilinen fiili hizmet süresi zammı ile ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan kişilere erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Uygun şartları taşıyan kişiler yıpranma hakkından yararlanır ve erken emeki olabilir.