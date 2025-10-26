Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi!

Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi, neden yok sorgulanıyor. Normalde 24 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Aşk ve Gözyaşı, bu hafta ATV yayın akışında yer almadı.

AŞK VE GÖZYAŞI FİNAL Mİ YAPTI?

ATV’nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı bu hafta yayın akışında yer almayınca izleyicilerde “final mi yaptı?” endişesi oluştu. Ancak yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizi için final kararı alınmadı. Son haftalarda senaryo değişikliği ve reytinglerde yaşanan düşüş nedeniyle kısa süreli bir ara verilmiş durumda.

AŞK VE GÖZYAŞI İPTAL Mİ EDİLDİ?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı iptal edilmedi. Sosyal medyada yer alan “yayından kaldırıldı” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Dizi sadece yapım senaryosal düzenlemeler nedeniyle kısa bir yayın arası verdi.

AŞK VE GÖZYAŞI BİTTİ Mİ?

Dizinin bu hafta ekrana gelmemesi “Aşk ve Gözyaşı bitti mi?” sorularını gündeme taşıdı. Ancak yapım şirketinden gelen açıklamaya göre dizi bitmedi.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Normal şartlarda 24 Ekim Cuma akşamı yayınlanması planlanan 6. bölüm, yapım sürecindeki aksama nedeniyle ertelendi. Yeni bölümün 31 Ekim Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.