Haberler > Haberler > Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi!

Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi!

- Güncelleme:
Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin yeni sezon dizilerinden Aşk ve Gözyaşı, bu hafta yayın akışında yer almayınca izleyiciler arasında “Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi, neden yok?” soruları gündeme geldi. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı yapım, son dönemde hem senaryo değişikliği hem de reytinglerde yaşanan düşüş nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Şimdi ise Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman merak ediliyor.

Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi, neden yok sorgulanıyor. Normalde 24 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Aşk ve Gözyaşı, bu hafta ATV yayın akışında yer almadı. 

Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi! - 1. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI FİNAL Mİ YAPTI?

ATV’nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı bu hafta yayın akışında yer almayınca izleyicilerde “final mi yaptı?” endişesi oluştu. Ancak yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizi için final kararı alınmadı. Son haftalarda senaryo değişikliği ve reytinglerde yaşanan düşüş nedeniyle kısa süreli bir ara verilmiş durumda. 

Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi! - 2. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI İPTAL Mİ EDİLDİ?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı iptal edilmedi. Sosyal medyada yer alan “yayından kaldırıldı” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Dizi sadece yapım senaryosal düzenlemeler nedeniyle kısa bir yayın arası verdi.

Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi! - 3. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI BİTTİ Mİ?

Dizinin bu hafta ekrana gelmemesi “Aşk ve Gözyaşı bitti mi?” sorularını gündeme taşıdı. Ancak yapım şirketinden gelen açıklamaya göre dizi bitmedi.

Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi! - 4. Resim

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Normal şartlarda 24 Ekim Cuma akşamı yayınlanması planlanan 6. bölüm, yapım sürecindeki aksama nedeniyle ertelendi. Yeni bölümün 31 Ekim Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

