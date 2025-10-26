Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadın doktora saldırı! Boğazını sıkıp olay çıkardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki aile sağlığı merkezine askerlik muayenesi için geldiği belirtilen kişi, tartıştığı doktora saldırarak boğazını sıktı.

23 Ekim'de Körfez'deki bir aile sağlığı merkezinde iddiaya göre, askerlik muayenesi için merkeze gelen S.K. adlı kişi, önce hemşire ile tartıştı. Ardından doktorun odasına giren S.K.'nin, kadın hekime saldırarak boğazını sıktığı öğrenildi.

Kadın doktora saldırı! Boğazını sıkıp olay çıkardı - 1. Resim

Sesleri duyan diğer görevliler ve çalışanların müdahalesiyle şahıs dışarı çıkarıldı. Yaşananlar ise aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.K.'nin merkeze gelip bir süre görevli ile konuşması, ardından müsaade almadan o sırada hasta bakan hekimin odasına girmesi yer alıyor.

Kadın doktora saldırı! Boğazını sıkıp olay çıkardı - 2. Resim

Kayıtların devamında, diğer çalışanların da odaya girdiği ve şahsın vatandaşlar tarafından tutularak zorla dışarı çıkarıldığı anlar görülüyor.

