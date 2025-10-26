29 Ekim Kapalıçarşı açık mı, saat kaçta açılıyor? 2025 Kapalıçarşı çalışma günleri ve saatleri gündemde!

29 Ekim Kapalıçarşı açık mı, saat kaçta açılıyor merak edilirken vatandaşlar çarşının açılış-kapanış saatlerini araştırmaya şimdiden başladı. Hem alışveriş yapmak hem de tarihi atmosferiyle dünyaca ünlü çarşıyı gezmek isteyen vatandaşlar için detaylar belli oldu.

29 EKİM KAPALIÇARŞI AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi kurumlar kapalı olsa da İstanbul’un tarihi ve turistik noktaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 29 Ekim’de Kapalıçarşı açık mı sorusu da vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Kapalıçarşı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık olacak. İstanbul’un simge yapılarından biri olan çarşı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde de hizmet vermeyi sürdürüyor.

29 EKİM KAPALIÇARŞI SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Tarihi Kapalıçarşı, her gün olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da sabah 10.00’da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Çarşı içerisindeki mağazalar ve tezgahlar akşam 18.00’e kadar açık olacak. Fakat bayram günlerinde yoğunluğa bağlı olarak bazı esnaflar çalışma saatlerinde değişiklik yapabiliyor.