Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yılına sayılı günler kala “28 Ekim özel sektöre yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?” soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü merak eden çalışanlar 29 Ekim'e az bir zaman kala araştırmalara başladı. Cumhuriyet Bayramı öncesinde hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde tatil düzeni belli oldu.

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi! - 1. Resim

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim tarihinin tatil olup olmayacağı hem kamu hem de özel sektör çalışanları tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Kamu kurumları, okullar ve devlet dairelerinde mesai 28 Ekim Salı günü öğleden sonra sona erecek.

Özel sektörde ise durum iş yerinin kararına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. 28 Ekim günü özel sektör çalışanlarının yarım gün izinli olup olmayacağı tamamen işverenin inisiyatifinde olacak.

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi! - 2. Resim

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü olması sebebiyle tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanacak. 

28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi! - 3. Resim

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı’nın başlamasıyla birlikte devlet daireleri, belediyeler, noterler, mahkemeler ve okullar 28 Ekim öğleden sonra kapanıyor. 29 Ekim Çarşamba günü de tam gün tatil kapsamında olacak.


28 Ekim Salı öğleden sonra başlayacak tatil 30 Ekim'de sona erecek ve toplam 1,5 günlük bir tatil yapılacak.

