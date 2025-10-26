Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Louvre hırsızları yakalandı: Mücevherlerin izinde şoke eden gelişme

Louvre hırsızları yakalandı: Mücevherlerin izinde şoke eden gelişme

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Louvre hırsızları yakalandı: Mücevherlerin izinde şoke eden gelişme
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Paris’teki Louvre Müzesi’nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen ve 88 milyon avro değerindeki mücevherlerin çalındığı soygunla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı.

Fransız yetkililer, Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden çalınan değerli mücevherlerle bağlantılı olarak iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

BİRİ HAVAALANINDA YAKALANDI

Fransız basınına göre şüphelilerden biri, Cumartesi akşamı saat 22.00 sularında Paris-Charles de Gaulle Havalimanı’nda, yurt dışına gitmek üzere uçağa binmek isterken gözaltına alındı. Le Parisien, ikinci şüphelinin de kısa süre sonra Paris bölgesinde yakalandığını aktardı.

88 MİLYON AVROLUK SOYGUN

Geçtiğimiz hafta sonu Louvre Müzesi’nde yaşanan soygunda, toplam değeri 88 milyon avroyu bulan mücevherlerin gündüz vakti çalındığı belirtilmişti. Dört kişilik hırsızlık çetesinin elektrikli aletlerle güvenlik sistemini devre dışı bırakarak binaya girdiği ve birkaç dakika içinde kaçtığı tespit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

