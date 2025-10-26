İstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava Durumu

Meteoroloji Marmara ve Batı Karadeniz’de etkili olacak yağışlara karşı 12 il için “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği iller arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop yer alıyor. Peki, İstanbul'da yarın yağmur var mı?

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğüverilerine göre İstanbul’da yarın sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde zaman zaman gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı gündüz 24 derece, gece ise 19 dereceye kadar düşecek.

Sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yoğun yağışlar görülebileceğinden, vatandaşların dışarı çıkarken tedbirli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 25-29 EKİM 2025

Bugün 22 / 15 Az Bulutlu

Yarın 24 / 19 Sağanak Yağmur

Salı 21 / 14 Sağanak Yağmur

Çarşamba 17 / 12 Sağanak Yağmur

İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji’nin 5 günlük tahmin raporuna göre İstanbul genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak. Pazar gününden itibaren başlayan sağanak yağışlar Salı ve Çarşamba günü yer yer kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.