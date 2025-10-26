İstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da yeni hafta yağışlı hava dalgasıyla başlıyor. Hafta sonunu az bulutlu geçiren megakentte yarından itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Hava sıcaklıkları da düşüşe geçecek. İşte 25-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul ve çevre illerde beklenen hava durumu detayları...
Meteoroloji Marmara ve Batı Karadeniz’de etkili olacak yağışlara karşı 12 il için “sarı kodlu” uyarı yayımladı. Yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği iller arasında İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop yer alıyor. Peki, İstanbul'da yarın yağmur var mı?
İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüverilerine göre İstanbul’da yarın sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde zaman zaman gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı gündüz 24 derece, gece ise 19 dereceye kadar düşecek.
Sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli yoğun yağışlar görülebileceğinden, vatandaşların dışarı çıkarken tedbirli olmaları öneriliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 25-29 EKİM 2025
Bugün 22 / 15 Az Bulutlu
Yarın 24 / 19 Sağanak Yağmur
Salı 21 / 14 Sağanak Yağmur
Çarşamba 17 / 12 Sağanak Yağmur
İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji’nin 5 günlük tahmin raporuna göre İstanbul genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak. Pazar gününden itibaren başlayan sağanak yağışlar Salı ve Çarşamba günü yer yer kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.