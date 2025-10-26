Trabzon'daki Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için harekete geçildi! Her biri 21 ton ağırlığında

Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına 21 tonluk dev betonların döküm işlemi sürüyor.

Yaklaşık iki yıl önce Trabzon Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü. Dalgaların limana ulaşması sonucu 5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek Faroz limanı için yaklaşık 400 milyon TL'lik ödenek sağlayıp limanı dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışmalara başlandı. Limanın arka kısmına her biri 21 tonluk dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken çalışmaların önümüzdeki kış tamamlanması hedefleniyor.

"TOPLAMDA 4 BİN-5 BİN BLOK KULLANILACAK"

Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, kış boyunca beton blokların döküm işi süreceğini belirterek, "Müteahhit firma günde yaklaşık 15-20 blok beton döküyor. Her bir blok 21 ton ağırlığında. Bu kış boyunca taş dökümüne devam edilecek. Önümüzdeki Nisan ayı itibarıyla limanın arka kısmından yol açılarak bloklar dizilecek ve ardından geri dönülerek çalışma tamamlanacak. Çalışmaların yaklaşık iki yıl sürmesi öngörülüyor. Toplamda 4 bin-5 bin blok kullanılacağı tahmin ediliyor; bu rakamda yaklaşık yüzde 20 oranında sapma payı olabilir." dedi.

"LİMANIN FENER KISMINDA DÜZENLEME YAPILACAK"

Candeğer, "Limanın fener kısmında düzenleme yapılacak; yapı biraz daha büyütülerek içeriye doğru kıvrılacak. Çöken taşların üzerinden denize doğru devam edilip hafif bir kıvrımla yaklaşık 20 metre ileriye uzanacak. Ekstra bir uzatma planlanmıyor. Süre uzun görünse de deniz koşulları nedeniyle bir yıl boyunca beton dökümünün kesintisiz sürmesi gerekiyor. Kışın orası açılırsa limanımız büyük zarar görür; buna dayanacak gücümüz kalmadı. Yaz aylarına doğru beton blokların dizimine başlanacak, yaz sonunda da çalışmaların büyük kısmı tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.