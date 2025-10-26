Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?

26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Bugün hangi maçlar var?" sorusu futbolu yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray-Göztepe ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçları dikkatleri üzerine çekerken Avrupa'da ise Real Madrid-Barcelona maçı var. İşte günün maçları, saatler ve yayın saatleri...

26 Ekim Pazar günü maç takvimi belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmaları dikkat çekerken, İspanya La Liga'da El Clásico'da Real Madrid ile Barcelona mücadele edecek.

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak dört maçla sürüyor. Antalyaspor, Başakşehir'i ağırlarken Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk ediyor.

26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var? - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)

17.00 Galatasaray-Göztepe (beIN Sports 1)

17.00 Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)

TRENDYOL 1. LİG

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Amed SK-İstanbulspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var? - 2. Resim

PREMIER LİG

17.00 Wolverhampton-Burnley

17.00 Bournemouth-Nottingham Forest

17.00 Aston Villa-Manchester City

17.00 Arsenal-Crystal Palace

19.30 Everton-Tottenham

LA LIGA

16.00 Mallorca-Levante

18.15 Real Madrid-Barcelona

20.30 Osasuna-Celta Vigo

23.00 Rayo Vallecano-Deportivo Alaves

SERIE A

14.30 Torino-Genoa

17.00 Sassuolo-Roma

17.00 Hellas Verona-Cagliari

20.00 Fiorentina-Bologna

22.45 Lazio-Juventus

LIGUE 1

17.00 Lille-Metz

19.15 Angers-Lorient

19.15 Rennes-Nice

19.15 Auxerre-Le Havre

22.45 Lyon-RC Strasbourg

BUNDESLIGA

17.30 Bayer Leverkusen-Freiburg

19.30 Stuttgart-Mainz 05

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Golden, starking, crisp pink, fuji, gala... Yok yok! Karaman'da son hasat başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak! - HaberlerAntalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak!Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok! - HaberlerBerk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok!Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerŞifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Adana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurdu - HaberlerAdana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurduGalatasaray-Göztepe maçında kimler eksik, İlkay Gündoğan oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu - HaberlerGalatasaray-Göztepe maçında kimler eksik, İlkay Gündoğan oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel 11 belli olduSon dakika Fatih Ürek öldü mü, hayatta mı? Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı - HaberlerSon dakika Fatih Ürek öldü mü, hayatta mı? Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...