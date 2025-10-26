26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?
"Bugün hangi maçlar var?" sorusu futbolu yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray-Göztepe ve Kasımpaşa-Beşiktaş maçları dikkatleri üzerine çekerken Avrupa'da ise Real Madrid-Barcelona maçı var. İşte günün maçları, saatler ve yayın saatleri...
26 Ekim Pazar günü maç takvimi belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmaları dikkat çekerken, İspanya La Liga'da El Clásico'da Real Madrid ile Barcelona mücadele edecek.
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak dört maçla sürüyor. Antalyaspor, Başakşehir'i ağırlarken Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk ediyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 2)
17.00 Galatasaray-Göztepe (beIN Sports 1)
17.00 Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
16.00 Amed SK-İstanbulspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
PREMIER LİG
17.00 Wolverhampton-Burnley
17.00 Bournemouth-Nottingham Forest
17.00 Aston Villa-Manchester City
17.00 Arsenal-Crystal Palace
19.30 Everton-Tottenham
LA LIGA
16.00 Mallorca-Levante
18.15 Real Madrid-Barcelona
20.30 Osasuna-Celta Vigo
23.00 Rayo Vallecano-Deportivo Alaves
SERIE A
14.30 Torino-Genoa
17.00 Sassuolo-Roma
17.00 Hellas Verona-Cagliari
20.00 Fiorentina-Bologna
22.45 Lazio-Juventus
LIGUE 1
17.00 Lille-Metz
19.15 Angers-Lorient
19.15 Rennes-Nice
19.15 Auxerre-Le Havre
22.45 Lyon-RC Strasbourg
BUNDESLIGA
17.30 Bayer Leverkusen-Freiburg
19.30 Stuttgart-Mainz 05