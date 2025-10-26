Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek?

Bodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum'da yaşayan birçok kişi 26 Ekim Pazar günü elektriklerin ne zaman geleceğine dair araştırma yapmaya başladı. ADM Elektrik konuya ilişkin güncel bilgilerini paylaştı. İşte tüm detaylar...

Bugün Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde devam eden şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintisini öğle saatlerinde sona ererek bölgeye yeniden enerji verilmesi bekleniyor.

Bodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

BODRUM'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

26 Ekim Pazar günü Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen elektrik kesintisi sabah 07:00 itibarıyla başladı.

Hamza Sadi Özbek Caddesi, Koreli Sokak, Pir Sultan Abdal Sokak ve çevresindeki birçok site ile konutun etkilendiği kesintinin, ekiplerin planlı çalışmalarını tamamlamasıyla beraber saat 13:00 civarında son ermesi ve bölgeye yeniden elektrik verilmesi bekleniyor. Yetkililer, hava koşulları ya da teknik aksaklıkların yaşanmaması adına kesintinin planlanan sürede tamamlanacağını duyurdu.

26 EKİM BODRUM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

BODRUM / MUĞLA

26 Ekim Pazar 2025
 
Kesinti ID : 3364587
Saat : 7:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
 
Çırkan Mh. ( Hamza Sadi Özbek Cd. Çırkan Çk. Koreli Sk. Ünlü Sk. Sarıbaş Sk. Kartal Sk. Pir Sultan Abdal Sk. Şehit Bahar Söğüt Sk. Nergiz Sk. Şehit Sezgin Keçeci Sk. Kuyu Sk. Durmazlar Sk. Hekimoğlu Sk. White Town Sitesi İçi Yolu Tepe Sitesi İçi Yolu Remziye Birol Evleri İçi Yolu Pukka Perla Sitesi İçi Yolu Peynirada Evleri İçi Yolu Park Bodrum Evleri İçi Yolu Korupark Şenlik Evleri İçi Yolu Konak Sitesi 1 İçi Yolu Doktorlar Sitesi İçi Yolu Şehit Polis Cihat Akkaya Sk. )
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzon'daki Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için harekete geçildi! Her biri 21 ton ağırlığında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
El Clasico Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! - HaberlerEl Clasico Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor!Şafakta Buluşalım filmi nerede çekildi? - HaberlerŞafakta Buluşalım filmi nerede çekildi?26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var? - Haberler26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak! - HaberlerAntalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak!Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok! - HaberlerBerk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok!Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerŞifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...