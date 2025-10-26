Bodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde devam eden şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintisini öğle saatlerinde sona ererek bölgeye yeniden enerji verilmesi bekleniyor.

BODRUM'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

26 Ekim Pazar günü Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen elektrik kesintisi sabah 07:00 itibarıyla başladı.

Hamza Sadi Özbek Caddesi, Koreli Sokak, Pir Sultan Abdal Sokak ve çevresindeki birçok site ile konutun etkilendiği kesintinin, ekiplerin planlı çalışmalarını tamamlamasıyla beraber saat 13:00 civarında son ermesi ve bölgeye yeniden elektrik verilmesi bekleniyor. Yetkililer, hava koşulları ya da teknik aksaklıkların yaşanmaması adına kesintinin planlanan sürede tamamlanacağını duyurdu.

BODRUM / MUĞLA

26 Ekim Pazar 2025