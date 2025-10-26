Uzayda akılalmaz manevra! Yıldızlararası misafir 3I-ATLAS’ın hareketi kafa karıştırdı

Sosyal medya ve bilim dünyası, gizemli bir yıldızlararası ziyaretçiyi tartışıyor. "Üç I Atlas" ya da bilimsel adıyla 3I-ATLAS, Güneş Sistemi’nin dışından gelen üçüncü yıldızlararası nesne olarak kayıtlara geçti. Ancak bu kez konu, sıradan bir gök cismini çok aşmış durumda.

Bazı bilim insanlarına göre bu nesne, "fren itişi" uygulayarak hızını yavaşlatıyor olabilir; kimilerine göreyse bu, doğal bir kuyruklu yıldız değil, uzaylı bir medeniyetin keşif aracı.

Söz konusu ddiaların en dikkat çekici savunucusu, Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb. .

Loeb’e göre Üç I Atlas, “uzaylı ana gemisi” olabilecek kadar sıra dışı davranışlar sergiliyor. Hipotezini destekleyen sekiz farklı kanıtı olduğunu öne sürdü.

"EVRENİN DIŞINDAN GELEN ÜÇÜNCÜ MİSAFİR"

Üç I Atlas, 2017’den bu yana tespit edilen üçüncü yıldızlararası nesne. Ondan önce "Oumuamua" ve "Borisov" isimli iki cisim daha keşfedilmişti. Atlas’ın rotası 11 Mart 2025’te başladı ve 2026 ortasına kadar Güneş Sistemi’nden geçişini sürdürecek.

Güneş’in kütle çekimi nedeniyle yönü biraz değişse de, kapalı bir yörüngede değil; yani Güneş’in etrafında dönmeyecek, sistemimizi terk edecek.

“GÜNEŞ'E YAKLAŞIRKEN FREN Mİ YAPTI?"

Harvardlı bilim insanı Avi Loeb, Üç I Atlas’ın Güneş Sistemi’nde ilerlerken hızını kasıtlı olarak azalttığını, adeta "fren itişi" uyguladığını savunuyor. Loeb, blog yazısında “Nesne yavaşlayan bir uzaylı uzay aracıysa ve anti-kuyruk fren itişini temsil ediyorsa, bu geçiş tamamen beklenen bir manevra olur” ifadelerini paylaşmıştı.

Kanarya Adaları’ndaki Nordic Optical Telescope tarafından elde edilen son görüntüler, nesnenin Güneş’e yaklaşırken kuyruğunun yön değiştirdiğini gösterdi. Loeb’e göre bu, bilinçli bir "kontrollü manevra" izlenimi veriyor.

BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Loeb’un iddiaları bilim dünyasında büyük tartışmalara neden oldu. Çoğu astronom, Üç I Atlas’ın doğal bir gök cismi olduğunu ve görülen bu değişimlerin Güneş’in çekim gücüyle oluşan optik bir yanılsama olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına göre olay, gök mekaniğinin doğal bir sonucu. Güneş’e yaklaşan kuyruklu yıldızlar, “anti-kuyruk” olarak adlandırılan görsel etkilere neden oluyor olabilir. Benzer örnekler geçmişte de defalarca gözlemlendi.

GERÇEK ARALIK'TA ORTAYA ÇIKACAK

Üç I Atlas şu anda Güneş’in arkasında gizlenmiş durumda ve 19 Aralık’a kadar yeniden gözlemlenemeyecek. O tarihte bilim insanları, nesnenin gerçekten yavaşlayıp yavaşlamadığını ya da hâlâ uzayda "kar topu gibi savrulan sıradan bir kuyruklu yıldız" olup olmadığını tespit etmeye çalışacak.