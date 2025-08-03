Harvard “uzaydan casus gelmiş olabilir” dedi! Bilim dünyası ikiye bölündü

1 Temmuz 2025’te keşfedilen 3I/ATLAS isimli yıldızlararası nesne, hem büyüklüğüyle hem de kökenine dair tartışmalarla gündemde.

Yaklaşık 11 kilometre çapında olan bu dev nesne, şimdiye kadar gözlemlenen en büyük yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçti.

Harvard Üniversitesi'nden tanınmış astrofizikçi Avi Loeb ve ekibi, nesnenin sıradan bir gök cismi olmayabileceğini öne sürüyor. Loeb, yaptığı açıklamada "Eğer bir uzay aracıysa, ziyaretçi çoktan arka bahçemize girdi ve biz hazırlıksızız" ifadelerini kullandı.

HARVARDLI BİLİM İNSANI: CASUSLUK İÇİN İDEAL GEÇİŞ ROTASINA SAHİP

Loeb’e göre, 3I/ATLAS’ın Güneş'e yandan giriş açısı, yüksek hızı ve Mars, Venüs ve Jüpiter’e yakın geçişleri, "potansiyel bir casusluk görevi için avantaj sağlayabilir". Bu iddia, daha önce 2017'de keşfedilen ve ‘Oumuamua’ olarak bilinen yıldızlararası nesne için ortaya attığı spekülasyonlara benziyor.

Loeb ve meslektaşları tarafından kaleme alınan makale henüz bilimsel olarak doğrulanmadı ve araştırmacılar çalışmalarının sadece “fikri bir egzersiz” olduğunu kabul ediyor.

RUS BİLİM İNSANI: 3I/ATLAS BİR TEHDİT DEĞİL

TASS haber ajansına konuşan Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Bölgesi Güneş-Dünya Fizik Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Sergey Yazev ise, nesnenin Dünya’ya herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Yazev, "Nesne, Dünya’dan uzakta geçecek. Tehdit oluşturmuyor" açıklamasında bulundu.

BİLİMSEL KONSENSÜS: DEVASA AMA DOĞAL BİR KUYRUKLU YILDIZ

Çoğu astronom ise 3I/ATLAS’ın doğal kökenli bir kuyruklu yıldız olduğu görüşünde. Gökcismi, çevresindeki buz, gaz ve toz bulutlarıyla klasik bir kuyruklu yıldız profilini andırıyor. Her ne kadar içeriğindeki uçucu maddeler henüz tespit edilmemiş olsa da, Güneş'e yaklaştıkça bu bileşenlerin gözlemlenebileceği düşünülüyor.

3I/ATLAS, 30 Ekim 2025'te Güneş'e en yakın konumuna ulaşacak. Bilim insanları, o tarihe kadar gözlemleri sürdürerek nesnenin doğasını tam olarak ortaya çıkarmayı hedefliyor.