NASA doğruladı! Ukrayna, Rusya’nın Uzay radarını havaya uçurdu

NASA’nın yangın tespiti yapan uyduları, saldırının gerçekleştiği noktada yüksek sıcaklıklar kaydederek radarın hasar aldığını doğruladı.

RUS UZAY RADARINA İSABET: UYDU GÖRÜNTÜLERİ HASARI GÖSTERDİ

Radar kompleksinin, Rusya’nın hava savunma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı ve hava sahasındaki bilgileri uçaksavar füze sistemlerine aktardığı biliniyor. Radar, Tepe-Oba sırtında, Feodosia ile Ordzhonikidze arasında, 3. Radyo Alayı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyordu.

Saldırı sonrası bölgede tespit edilen yangın, NASA'nın FIRMS sistemine 02:52’de kaydedildi. Uydu görüntülerinde yangın izleri açıkça görüldü.

SOVYET KALINTISI RADAR SİSTEMİ HEDEFTEYDİ

Saldırının hedefi olan radar istasyonu, Sovyet dönemine ait 57U6 "Periskop-VM" radar sistemiydi. Sistemin 200 kilometreye kadar parazitsiz, 100 kilometreye kadar parazitli tespit menzili bulunuyor. Radarın dört ana anteni, rüzgar ve kardan korunmak amacıyla radyo-şeffaf kubbelerle kaplanmış durumda.

ANA UZAY ÜSSÜNE YÖNELİK SALDIRI: RUSYA'NIN KALBİNE DARBE

Saldırı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı G.S. Titov’un adını taşıyan Ana Test Uzay Merkezi’nin bir parçası olan Vitino’daki 40. Ayrı Komuta ve Ölçüm Kompleksi’ni de kapsadı. Bu tesis, Kırım’ın ilhakı sırasında Rusya tarafından ele geçirilmişti.

Yevpatoria yakınlarındaki askeri birim aracılığıyla, Rusya'nın uzaydaki GLONASS navigasyon sistemi ve yörünge kontrollerinin yapıldığı iddia edildi.

UKRAYNA'DAN EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Özel Harekat Kuvvetleri ve Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna savunma kuvvetleri, devletimize karşı silahlı saldırıyı destekledikleri doğrulanmış Rus hedeflerini 2 Ağustos gecesinde başarıyla vurdu."

ENERJİ VE SAVUNMA TESİSLERİ VURULDU

Ukrayna’nın açıklamasında, Ryazan ve Novokuibyşevsk’teki petrol rafinerileri ile Voronej bölgesindeki "Anna Nefteprodukt" tesisinin hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca, Penza’daki "Elektropribor" tesisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu bildirildi.