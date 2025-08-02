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Rusya diken üstünde! Kerç Köprüsü patladı mı? Ukrayna'dan 112 İHA ile sürpriz saldırı

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya diken üstünde! Kerç Köprüsü patladı mı? Ukrayna&#039;dan 112 İHA ile sürpriz saldırı
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya gece yarısı diken üstündeydi! Kırım’ı ana karaya bağlayan stratejik önemdeki Kerç Köprüsü aniden ulaşıma kapatıldı. Aynı dakikalarda Kerç ve Feodosiya semalarını patlama sesleri sardı, hava savunma sistemleri devreye girdi.

Kırım’da tansiyon bir kez daha yükseldi. 1 Ağustos gecesi, Rusya'nın Kırım'ı ana karaya bağlayan stratejik öneme sahip Kerç Köprüsü beş saatten uzun süreyle ulaşıma kapatıldı. Yerel saatle 23.50’de köprüde trafiğin durdurulduğu açıklandı. Sabah saat 05.04’te ise geçişlerin yeniden başladığı duyuruldu.

PATLAMA SESLERİ GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Kırım’daki çeşitli Telegram kanalları, Kerç ve Feodosiya şehirlerinde gece boyunca birçok patlama sesi duyulduğunu aktardı.
 
Krymskiy Viter adlı kanal, Kerç’te birkaç patlama ve hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini; Feodosiya’da ise yaklaşık 10 patlama sesi duyulduğunu iletti.

RUSYA: 112 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, sekiz bölge ile birlikte işgal altındaki Kırım yarımadası, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde toplam 112 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, İHA’ların engellendiğini ve tehditlerin ortadan kaldırıldığını paylaştı.

UKRAYNA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ukrayna tarafı saldırıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Kırım bölgesi, 2022’den bu yana sık sık İHA ve füze saldırıların hedefi oldu. Ancak Rus makamları, çoğu durumda askeri hedeflerin vurulup vurulmadığına dair bilgi paylaşmıyor.
Kaynak: Dış Haberler

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