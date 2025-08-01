Putin’in gizli haritası ortaya çıktı! Sınırları 30 yıl önce baştan çizmiş

Putin’in bu ifadeyi, o dönem Saint Petersburg Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken Alman yetkililerle yaptığı bir görüşmede sarf ettiği bildirildi.

Spiegel’in haberine göre, 14 Ocak 1994 tarihli diplomatik belgelerde, Putin’in bu topraklar için "her zaman Rus topraklarının bir parçası" nitelemesini yaptığı kaleme aldı.

Alman Başkonsolosun notuna göre, Putin bu görüşlerini tekrar ederken Rusların, “Almanlar için anlaşılması zor” olan güçlü bir ulusal duygu taşıdığını da ifade etti.

"PUTİN'İN MİLLİYETÇİ SÖYLEMLERİ REFORMCU KİMLİĞİYLE ÇELİŞTİ"

Belgeye göre Putin, 1990’lı yıllarda Rusya’daki ekonomik ve sosyal durumun istikrarsız olduğunu, bu durumun ise aşırı sağcı lider Vladimir Jirinovski gibi isimlere zemin hazırladığını belirtti.

Haberde, Putin'in bu yıllarda Batı tarafından bir reformcu olarak algılandığı, ancak arşivdeki ifadelerin milliyetçi ve emperyal bir bakış açısının erken sinyallerini verdiği vurguladı.

Almanya’daki Çağdaş Tarih Enstitüsü (Institut für Zeitgeschichte) tarafından yayımlanan ve Dışişleri Bakanlığı belgelerini içeren kaynakta yer alan ifadelere göre, Putin "hiçbir Rus’a bu toprakların artık yabancı olduğu söylenemez" demişti.