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Putin’in gizli haritası ortaya çıktı! Sınırları 30 yıl önce baştan çizmiş

Kaynak: Dış Haberler
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Putin’in gizli haritası ortaya çıktı! Sınırları 30 yıl önce baştan çizmiş
Putin, Rusya, Ukrayna, Kırım, Kazakistan, Arşiv, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya merkezli Spiegel dergisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imparatorluk planının 30 yıl öncesine dayandığını ortaya koydu. Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerine dayanan habere göre, Putin 1994 yılında Saint Petersburg’da Alman yetkililerle yaptığı görüşmede, “Kırım, Doğu Ukrayna ve Kuzey Kazakistan hiçbir zaman Rusya’ya yabancı değildi” ifadelerini kullandı.

Almanya merkezli Spiegel dergisi, Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden elde ettiği bilgilere dayanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1994 yılında Kırım, doğu Ukrayna ve kuzey Kazakistan’ın “hiçbir zaman Rusya’ya yabancı olmadığını” söylediğini yazdı.
Putin’in bu ifadeyi, o dönem Saint Petersburg Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken Alman yetkililerle yaptığı bir görüşmede sarf ettiği bildirildi. 
Putin’in şok eden harita planı: 30 yıl önceden hazırmış! Arşiv belgeleri ifşa oldu - 1. Resim
Spiegel’in haberine göre, 14 Ocak 1994 tarihli diplomatik belgelerde, Putin’in bu topraklar için "her zaman Rus topraklarının bir parçası" nitelemesini yaptığı kaleme aldı.
 
Alman Başkonsolosun notuna göre, Putin bu görüşlerini tekrar ederken Rusların, “Almanlar için anlaşılması zor” olan güçlü bir ulusal duygu taşıdığını da ifade etti.

"PUTİN'İN MİLLİYETÇİ SÖYLEMLERİ REFORMCU KİMLİĞİYLE ÇELİŞTİ"

Belgeye göre Putin, 1990’lı yıllarda Rusya’daki ekonomik ve sosyal durumun istikrarsız olduğunu, bu durumun ise aşırı sağcı lider Vladimir Jirinovski gibi isimlere zemin hazırladığını belirtti.
 
Haberde, Putin'in bu yıllarda Batı tarafından bir reformcu olarak algılandığı, ancak arşivdeki ifadelerin milliyetçi ve emperyal bir bakış açısının erken sinyallerini verdiği vurguladı.
 
Almanya’daki Çağdaş Tarih Enstitüsü (Institut für Zeitgeschichte) tarafından yayımlanan ve Dışişleri Bakanlığı belgelerini içeren kaynakta yer alan ifadelere göre, Putin "hiçbir Rus’a bu toprakların artık yabancı olduğu söylenemez" demişti.
Kaynak: Dış Haberler

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