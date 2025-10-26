Fatih Ürek hakkında korkutan iddia! Hastaneden açıklama geldi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürüldü. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek entübe edildi ve yoğun bakımdaki tedavisi o günden bu yana devam ediyor.

İDDİALAR KORKUTTU

11 gündür yoğun bakımda olan ünlü isim ile ilgili dün akşam saatlerinde korkutan bir iddia gündeme geldi. "Fatih Ürek hayatını kaybetti" haberi sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Ürek'in yakınlarının hastaneye çağrıldığı da öne sürüldü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu yaşananların ardından şarkıcının tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.

Bu açıklama ile iddialar yalanlanmış oldu.