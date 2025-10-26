Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji'den il il pazar uyarısı! Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji'den il il pazar uyarısı! Kar ve sağanak geliyor

- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den il il pazar uyarısı! Kar ve sağanak geliyor
Gündem Haberleri

Ekim ayının son günlerinde yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bugün özellikle doğu illerde etkisini hissettirecek. Sağanak ve kar yağışı birçok ilde görülecek, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında ve altında hissedilecek. İşte 26 Ekim 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji 26 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın son gününde sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Pazar planı yapanların merakla beklediği tahminlere göre; Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak etkili olacak. Bu bölgelerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Ülkenin batısında ise güneş yüzünü gösterecek. İşte günün hava durumuna dair son tahminler ve il il detaylar...

SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Meteoroloji'den il il pazar uyarısı! Kar ve sağanak geliyor - 1. Resim

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TSE 91 yeni personel alacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
