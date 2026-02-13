1990'dan 2022 yılına kadar obezite çocuk sayı dünya genelinde 4 kat artarken, obez kişilerde enfeksiyon nedeniyle ölüm riskinin yüzde 70 daha fazla olduğu ortaya çıktı. DSÖ verilerine göre her yıl 2,8 milyon kişi obezite nedeniyle hayatını kaybediyor.

Finlandiya'da 500 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına dikkat çeken Doç. Dr. Alihan Oral, obezite olan kişilerde enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm riskinin yüzde 70 daha fazla olduğunu açıkladı.

Küresel enfeksiyon kaynaklı ölümlerin yaklaşık onda birinin obezite ile bağlantılı olabileceğinin tespit edildiğini belirten Dr. Oral, obezitenin bağışıklık sistemini etkileyen kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi.

Ölüm riskinin yüzde 70 daha fazla olduğu hastalık! Her yıl en az 2,8 milyon kişi

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre her yıl en az 2,8 milyon kişinin aşırı kilo ve obeziteye bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dr.Oral, “Obezite yalnızca estetik bir sorun değil; kalp-damar hastalıklarından diyabete, bazı kanser türlerinden enfeksiyonlara kadar pek çok ciddi sağlık riskini beraberinde getiriyor" dedi.

Ölüm riskinin yüzde 70 daha fazla olduğu hastalık! Her yıl en az 2,8 milyon kişi

“COVİD-19 DAHA AĞIR SEYREDEBİLİR”

Dr. Oral, obezitenin sağlık üzerindeki etkilerini şöyle anlattı:

Obezite, vücutta sürekli düşük düzeyli bir iltihap hali oluşturur. Bu kronik inflamasyon bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını engeller ve kişiyi enfeksiyonlara daha açık hale getirir. Bu nedenle obez bireylerde grip, zatürre ve Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonları daha ağır seyredebilir. Karın bölgesindeki yağlanma diyaframın hareketini kısıtlayabilir, akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını engelleyebilir. Bu da özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında daha ciddi klinik tablolarla karşılaşılmasına yol açabilir.

Ölüm riskinin yüzde 70 daha fazla olduğu hastalık! Her yıl en az 2,8 milyon kişi

AMELİYAT SONRASI ENFEKSİYON RİSKİ

Doç. Dr. Oral, obezitenin yara iyileşmesini geciktirebildiğini söyledi:

Bu durum ameliyat sonrası enfeksiyonlar, cilt enfeksiyonları ve hastane enfeksiyonlarının daha sık görülmesine neden olabilir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları da obez bireylerde daha yaygındır. Bazı çalışmalarda yoğun bakıma yatış ve ölüm riskinin de daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Ölüm riskinin yüzde 70 daha fazla olduğu hastalık! Her yıl en az 2,8 milyon kişi

ÇOCUKLARDA ARTIŞ DÖRT KATI

Doç. Dr. Oral, "Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 16'sı, çocuk ve ergenlerin ise yüzde 8'i obeziteden etkileniyor. Beş yaş altındaki çocuklarda ise oran yüzde 5,6'ya ulaşmış durumda. Bu, yaklaşık 35 milyon küçük çocuğun aşırı kilolu ya da obez olduğu anlamına geliyor. 1990'dan 2022'ye kadar obezite ile yaşayan çocuk ve ergen oranı küresel ölçekte dört kat arttı” diyerek uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası