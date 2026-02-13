Kahramanmaraş’ta etkili olan şiddetli yağış sonrası taşan Aksu Çayı, yarım asırlık tarihi Aksu Köprüsü’nde hasara yol açtı. Sel sularının yükselmesiyle köprünün demir korkulukları zarar görürken, mahalle sakinleri köprünün genişletilip yükseltilmesi için yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Kentte dün gece başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış, özellikle sel ve su taşkınlarına yol açtı. Aksu Çayı'nın taşması sonucu, dere üzerinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri olarak gösterilen yarım asırlık tarihi Aksu Köprüsü sel sularına dayanamadı. Köprünün demir korkuluklarında sel suyunun yükselmesiyle hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Bağrıaçık, köprüde meydana gelen hasarla ilgili şunları söyledi:

"Yarım asırlık köprümüz yoğun yağmur nedeniyle yetersiz kaldı ve yol kapanmış durumda. Gece yetkililer gelerek yolu açtı ve temizlik yaptı. Ancak köprümüzün genişletilmesi ve biraz yükseltilmesi gerekiyor. Buradan çocuklarımız ve araçlar geçiyor. Servis güzergahı ve Karşıyaka TOKİ bağlantı yolu burada bulunuyor. Muhtarımız konuyla ilgileniyor. Yetkili mercilerin de gelip buraya kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası