Afrika ve Balkan İstanbul'da çarpışacak! Sabah yaz, akşam kış... Büyük 'karambol' yolda

Afrika ve Balkan İstanbul'da çarpışacak! Sabah yaz, akşam kış... Büyük 'karambol' yolda

İstanbul yeni haftaya sert hava değişimiyle giriyor. AKOM, pazartesi günü (yarın) kent genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtına için uyarı yaptı. Rüzgârın saatte 65 km’ye ulaşması, metrekareye 30 kg yağış düşmesi bekleniyor. Afrika sıcaklarıyla Balkan soğuklarının çarpışacağı günde İstanbul’da hava bir anda kışa dönecek.

İstanbul'da hafta sonu açık ve parçalı bulutlu seyreden hava, pazartesi günü yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakacak. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir açıklama da AKOM'dan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü (yarın) kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Sağanak yağışa eşlik edecek olan rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

METREKAREYE 30 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşeceği öngörülüyor. Yollarda oluşabilecek su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

Öte yandan megakent İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise hava parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşacak.

Afrika ve Balkan İstanbul'da çarpışacak! Sabah yaz, akşam kış... Büyük 'karambol' yolda - 1. Resim

AFRİKA VE BALKANLAR KARŞI KARŞIYA

Bir uyarı da Hava Forum'un X hesabından yapıldı. Milyonlarca takipçisi olan ve meteorolojik olaylara ilişkin paylaşımlar yapılan hesapta, pazartesi sabahı sıcaklıkların yüksek olacağı ancak öğleden sonra işlerin değişeceği aktarıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Pazartesi karambol var! Pazartesi sabahı çok hızlı şekilde mini Afrikamsı sıcak hava ülkemize çöl tozuyla birlikte giriş yapacak. İstanbul 27, Kocaeli 30, Sakarya 30, Bursa 30, Yalova 30 derecelere çıkacak! İkindi ve akşam vakti ise çok gergin şekilde Balkanlar devreye girecek.

Pazartesi akşamı Afrika ve Balkanlar karşı karşıya gelecek. İşte burada bir karambol ve mevzu yaşanacak. 2 zıt karakterin karşılaşması çok gürültülü olabilir. Squall line yani fırtına oraj koridoru oluşabilir. Pazartesi sabah ve akşam arasında hava açısından çok fark olacak. Pazartesi akşamı ve gecesi bol yağmur ihtimali var. Gelişmeleri takip ediyoruz..."

