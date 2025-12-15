Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de 2 yıldızdan kötü haber
Süper Lig'de Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Archie Brown ve Jhon Duran, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık birden yaşandı.
DEVAM EDEMEDİLER
Sarı lacivertlilerde mücadeleye ilk 11'de başlayan İngiliz sol bek Archie Brown, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıktı. Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran da müsabakanın 67. dakikasında sakatlandı ve devam edemedi.
LEVENT VE SZYMANSKI DAHİL OLDU
Fenerbahçe'de devam edemeyen Brown'ın yerine 55. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Jhon Duran'ın yerine ise Sebastian Szymanski oyuna girdi.
