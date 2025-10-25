29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu, açık mı?

Resmi tatillerde bazı kargo firmaları tamamen kapalı kalırken bazıları sınırlı hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da benzer bir tablo bekleniyor. PTT ve özel kargo şirketlerinin 29 Ekim tarihindeki çalışma düzeni vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim, resmi tatil olarak kutlanan Cumhuriyet Bayramı olduğu için birçok kargo firması bu tarihte genel olarak dağıtım yapmıyor. Şubelerin büyük bölümü kapalı olurken, bazı özel kargo şirketleri yalnızca sınırlı sayıda şube üzerinden hizmet verebilir. Bu nedenle gönderi ya da teslimat planlayan kişilerin firmaların duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

PTT Kargo’nun 29 Ekim’de hizmet vermemesi bekleniyor. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo gibi özel firmalarda ise bazı büyük şehirlerde nöbetçi şubeler açık olabilir. Ancak genel dağıtım bu tarihte sınırlı olacak.

29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargo dağıtımı çoğunlukla yapılmayacak. Bazı özel kargo şirketleri yalnızca büyük şehirlerde belirli şubeleri açık tutarak sınırlı hizmet verebiliyor. Bu hizmetler genellikle acil gönderiler veya belirli güzergahlar için geçerli oluyor.

Kargo teslimatlarını bekleyen vatandaşların bu nedenle kargolarını 28 Ekim’e kadar teslim alması veya gönderimlerini bayram sonrasına planlaması öneriliyor. 30 Ekim Çarşamba itibarıyla normal dağıtım süreçlerinin yeniden başlaması bekleniyor.

RESMİ TATİLLERDE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatillerde kargo şirketleri genellikle çalışmıyor ancak bazı özel şirketler istisna olarak büyük şehirlerde nöbetçi şubelerle sınırlı hizmet sunabiliyor. Bu uygulama 29 Ekim’de de benzer şekilde uygulanacak.

KARGOLAR NE ZAMAN YENİDEN DAĞITIMA BAŞLAYACAK?

29 Ekim sonrasında ilk dağıtım günü 30 Ekim Çarşamba olacak. Normal teslimat süreçleri bu tarihten itibaren devam edecek.