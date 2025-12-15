Hatay'da düzenlenen il afet koordinasyon toplantısında, CHP'li eski milletvekili Serkan Topal, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Topal, yıkılan bir kentin kısa sürede ayağa kaldırılmasının zor olduğuna dikkat çekerek çalışmaları takdir ettiğini söyledi. Öte yandan daha önce CHP'li Veli Ağbaba ve TİP'li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarından ötürü Bakan Kurum'a teşekkür etmişti.

Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal, katıldığı il afet koordinasyon toplantısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay’ın yeniden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa sürede çalışmalara başlamıştı. Afetin birinci yılında Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’ne inşa edilen deprem konutlarında vatandaşlara evlerin teslimi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık’ta Hatay’da deprem bölgesinde son anahtar teslim töreni gerçekleşecek.

CHP'li Serkan Topal'dan Bakan Kurum'a 'Hatay' teşekkürü: 2 dakikada yok olan yüzyıllık kenti 2 yılda inşa ettiniz

Anahtar teslim töreni öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki hazırlıkları geçen hafta yerinde inceledi. Kentte şantiyeleri dolaşan, şehrin simge caddelerindeki son durumu yerinde gören Bakan Kurum, il afet koordinasyon toplantısına da başkanlık etti.

"KENTİ 2 YILDA İNŞA ETMEK ÇOK ZORDU, TAKDİR EDİYORUM"

Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür ederek, "2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda sizin ve ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BU MADALYAYI GÖĞSÜMÜZDE TAŞIYACAĞIZ"

Topal'a teşekkür eden Bakan Kurum, "Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay’ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay’ın devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay’ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız." dedi.

CHP'Lİ AĞBABA'DAN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz ay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa faaliyetleri nedeniyle Bakan Murat Kurum'a teşekkür etmişti.

Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Bakan Kurum'a oy birliğiyle "hemşehrilik" unvanı verilmesi kararını hatırlatarak şunları söylemişti:

"Bazen siyasette eleştiriyoruz, sizi de eleştiriyoruz ancak Malatya'da size hemşehrilik unvanı oy birliğiyle verildi. İnşallah bunu tamamlayacağız; 2026 yılında da bekliyoruz. Katkılarınız ve iletişime açık olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyoruz."

TİP'Lİ BAŞKAN DA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ekim ayında ise Hatay'ın Samandağ Belediyesi'nin TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Bakan Kurum'a Milleyha Kuş Cenneti için teşekkür etmiş ve "Sosyal medyada yine güzel bir linç kampanyası da yiyeceğiz ama doğru olan şeye her zaman teşekkür edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

