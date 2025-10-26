Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul için umut veren açıklama! Marmara'daki kırılma yavaş, yıkıcılık düşük

İstanbul için umut veren açıklama! Marmara'daki kırılma yavaş, yıkıcılık düşük

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul için umut veren açıklama! Marmara&#039;daki kırılma yavaş, yıkıcılık düşük
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aktif deprem kuşağında bulunan ülkemizin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ederken, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalar da peş peşe geliyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fayların yavaş kırıldığını belirterek, bu durumun depremlerin yıkıcılığını azalttığını ve İstanbul için önemli bir avantaj oluşturduğunu söyledi. İşte detaylar...

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hareketlerine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Marmara Denizi’nde fay kırılmasının 'yavaş ilerlediğini' belirterek, bu durumun İstanbul için önemli bir avantaj olabileceğini ifade etti.

'ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR' İDDİASI

Bektaş paylaşımında,1999 İzmit Depremi’nin doğuya doğru 'süper hızlı' (super shear) biçimde ilerlediğini, ancak batıya yani Marmara Denizi yönüne doğru 'çok yavaş' (subshear) hareket ettiğini hatırlattı. Bektaş, 2001 ve 2010 yıllarında Bouchon ve diğer araştırmacıların çalışmalarına atıfta bulunarak bu durumu bilimsel verilere dayandırdı.

YIKICI ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Ayrıca 2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin de doğuya doğru yavaş (subshear) biçimde ilerlediğini belirten Bektaş, bu nedenle depremin yıkıcı bir etkisi olmadığını, enerjisini kademeli biçimde boşalttığını ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş, Marmara Denizi altındaki kabuk yapısının ve fay hatlarının bu davranışını şöyle yorumladı:

“Marmara Denizi’nde kabuk ve fayın yavaş bir şekilde kırılması, denizaltı kabuk yapısının fiziksel özelliklerine ve fayların zayıflığına (creep) bağlı olmalıdır.”

"İSTANBUL İÇİN BÜYÜK AVANTAJ"

Bu özelliklerin, Marmara’daki fayların enerjiyi daha yavaş ve sarsıntısız boşaltmasını sağladığını belirten Bektaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Deprem hasarını azaltan bu özellikler İstanbul için büyük bir avantajdır.”

İstanbul için umut veren açıklama! Marmara'daki kırılma yavaş, yıkıcılık düşük - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Otizmli çocuğa şiddet iddiası ekipleri harekete geçirdi! Baba karakola götürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otizmli çocuğa şiddet iddiası ekipleri harekete geçirdi! Baba karakola götürüldü - GündemOtizmli çocuğa şiddet iddiası ekipleri harekete geçirdi! Baba karakola götürüldüDiyarbakır'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemDiyarbakır'da korkutan deprem! İşte ilk verilerBir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Ermenistan sınırına Türk bayrağı diktiler - GündemBir köyün 20 yıllık hayali gerçek olduHırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş - GündemHırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı!Beyşehir Gölü'nde kuraklık alarmı: Yatlar karaya oturdu, adaya yürüyerek gidiliyor - GündemBeyşehir Gölü'nde kuraklık alarmıGüllü'nün ailesinden suç duyurusu: Primlere fırsat vermeyeceğiz - GündemGüllü'nün ailesinden suç duyurusu: Primlere fırsat vermeyeceğiz
Sonraki Haber Yükleniyor...