İstanbul için umut veren açıklama! Marmara'daki kırılma yavaş, yıkıcılık düşük

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hareketlerine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Marmara Denizi’nde fay kırılmasının 'yavaş ilerlediğini' belirterek, bu durumun İstanbul için önemli bir avantaj olabileceğini ifade etti.

'ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR' İDDİASI

Bektaş paylaşımında,1999 İzmit Depremi’nin doğuya doğru 'süper hızlı' (super shear) biçimde ilerlediğini, ancak batıya yani Marmara Denizi yönüne doğru 'çok yavaş' (subshear) hareket ettiğini hatırlattı. Bektaş, 2001 ve 2010 yıllarında Bouchon ve diğer araştırmacıların çalışmalarına atıfta bulunarak bu durumu bilimsel verilere dayandırdı.

YIKICI ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Ayrıca 2019 yılında Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin de doğuya doğru yavaş (subshear) biçimde ilerlediğini belirten Bektaş, bu nedenle depremin yıkıcı bir etkisi olmadığını, enerjisini kademeli biçimde boşalttığını ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş, Marmara Denizi altındaki kabuk yapısının ve fay hatlarının bu davranışını şöyle yorumladı:

“Marmara Denizi’nde kabuk ve fayın yavaş bir şekilde kırılması, denizaltı kabuk yapısının fiziksel özelliklerine ve fayların zayıflığına (creep) bağlı olmalıdır.”

"İSTANBUL İÇİN BÜYÜK AVANTAJ"

Bu özelliklerin, Marmara’daki fayların enerjiyi daha yavaş ve sarsıntısız boşaltmasını sağladığını belirten Bektaş, şu değerlendirmede bulundu: